Еврокомиссия назвала сроки присоединения Хорватии к еврозоне

Глава Еврокомиссии отметила, что переход на евро "укрепит экономику Хорватии и принесет пользу гражданам, предприятиям и обществу в целом". Присоединение Хорватии к еврозоне укрепит и евро как валюту, добавила фон дер Ляйен.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) также приветствовал решение Брюсселя. "Эта тема очень важна для меня, я занимался ею еще в то время, когда был министром финансов", - заявил он 1 июня после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Берлине.

Между тем Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил, что "для гарантии солидных общественных финансов и снижения долгов в долгосрочной перспективе Хорватии будет необходимо провести финансовые реформы, запланированные в рамках ее конъюнктурной программы".

Страны еврозоны

На протяжении последних нескольких лет Хорватия работала над тем, чтобы создать необходимые условия для перехода на единую европейскую валюту. Сегодня в еврозоне состоят 19 государств. Последней на данный момент к ней присоединилась Литва в 2015 году.

В соответствии с договорами о членстве в ЕС, все страны Евросоюза, кроме Дании, обязаны ввести у себя евро как валюту, как только они будут соответствовать необходимым для этого критериям. Однако несколько стран-членов ЕС не торопятся к введению евро. В частности, речь идет о Швеции, Польше и Венгрии.