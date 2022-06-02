Капитан Земессардзе: Российская армия научилась на ранее допущенных ошибках

Он пояснил, что длина всего фронта составляет 1300 километров, однако Россия, учась на допущенных ранее ошибках, теперь сконцентрировалась на одном месте. По мнению капитана Земессардзе, битва за Донбасс - центр гравитации, и Россия, сконцентрировав силы, нашла дополнительные ресурсы. Российская армия сменила тактику, сконцентрировав все силы в одном месте, чтобы достичь одной конкретной цели.

По мнению Слайдиньша, российские подразделения в Северодонецке довольно сильны, кроме того, они сумели обеспечить линии оснащения, что является важным компонентом боя. Кроме того, нападающие российские силы действуют гораздо конкретнее, нападения стали более координированными. Есть и технический перевес, так как всю имеющуюся в распоряжении России артиллерию украинцы уничтожить не могут. Это позволяет силам России медленно вгрызаться на северо-восток Украины в Донбассе. Если нападения вооруженных сил России соединятся как с севера, так и с востока, может возникнуть окружение, спрогнозировал капитан, добавив, что украинцам было бы очень сложно без больших потерь осуществлять тактически сложные операции по отступлению.

Концентрируя все силы в Северодонецке, цель России - захват под свой контроль всей Луганской области. Если украинцы эту битву проиграют, то для русских победа хоть в каком-то бою станет большим моральным подъемом. Поэтому главная их цель - окружить украинские подразделения.

Если Украина потеряет эту территорию, в дальнейшем нужно попытаться стабилизировать фронт, чтобы следующим шагом России не стал Славянск или Краматорск, которые являются очень важными для Украины городами.

Украинцы хорошо осознают, что для всех украинских группировок означает дорога, соединяющая Бахмут и Северодонецк - это главная артерия оснащения. Если бы она пала в руках Вооруженных сил России, больше не было бы понятно, как украинцы смогут оснащать Северодонецк боеприпасами, эвакуировать раненых, поставлять продукты питания. Поэтому украинцам эту дорогу необходимо удержать, однако если не получится, то надо попытаться оставить Северодонецк, отметил Слайдиньш.

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Слайдиньш согласен с тем, что Россия понесла в Украине достаточно большие потери техники, однако и направление старой техники на фронт означает для Украины тратить ресурсы для уничтожения техники врага.

По мнению Слайдиньша, сейчас сложно прогнозировать исход боя за Северодонецк, так как его решают солдаты, командиры, боевой дух, техническое обеспечение, моральная подготовка. Нелегко идет у обоих вовлеченных в войну сторон. Ресурсы армии России снижаются, наступает усталость, однако и украинцам очень тяжело, так как почти невозможно осуществлять ротацию на поле боя на востоке, кроме того, западного оружия недостаточно много.