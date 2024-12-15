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LTV объявляет конкурс документальных короткометражек о современной Латвии

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Здание Латвийского телевидения
Здание Латвийского телевидения Фото: TVNET

Латвийское телевидение (LTV) 12 декабря объявило о старте приема заявок на участие в конкурсе документальных короткометражных фильмов "Код Латвии. Латвия сегодня". Об этом сообщила представитель LTV Анита Янсоне.

Как пояснила руководитель отдела закупок фильмов LTV Зане Валениеце, этот проект ежегодно открывает зрителям новые документальные истории о современной Латвии.

Она подчеркнула, что "Код Латвии" - это не только возможность создать уникальный портрет сегодняшнего дня, но и пример успешного сотрудничества общественного медиа с профессионалами кино. Такое взаимодействие способствует развитию жанра документальной короткометражки.

В 2025 году в рамках конкурса планируется поддержать не менее трех проектов. "Главная ценность проекта - это возможность зафиксировать сегодняшний день Латвии и показать его зрителю. Это важная задача, которую нужно сохранять и развивать," - отметила Валениеце.

В следующем году авторам предлагают исследовать современную Латвию через истории ее жителей. Основная задача - показать социальный, культурный, исторический или даже футуристический контекст, используя индивидуальные сюжеты.

Особое внимание организаторы просят уделить вопросам, которые требуют широкой общественной дискуссии. Среди предложенных тем - государственность, культурное и медийное разнообразие, экология, инфраструктура, образование, наука и другие значимые аспекты.

Подать заявку могут зарегистрированные в Латвии предприятия, ассоциации или фонды, которые занимаются производством кино и имеют опыт создания документальных фильмов.

Конкурс открыт как для уже состоявшихся профессионалов, так и для начинающих талантов. Ознакомиться с полным регламентом можно на сайте Латвийского телевидения.

Авторы отобранных проектов получат финансирование на съемку фильма. Также, благодаря сотрудничеству с Национальным центром кино, участникам будут доступны консультации отраслевых экспертов.

Все предложенные идеи будут оцениваться жюри LTV совместно с приглашенным консультантом по контенту.

Заявки принимаются до 24 января 2025 года (23:59). Жюри отберет как минимум три проекта, которые получат поддержку.

Результаты конкурса объявят до 14 февраля 2025 года, а премьеры фильмов состоятся в ноябре.

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