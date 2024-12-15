LTV объявляет конкурс документальных короткометражек о современной Латвии

Как пояснила руководитель отдела закупок фильмов LTV Зане Валениеце, этот проект ежегодно открывает зрителям новые документальные истории о современной Латвии.

Она подчеркнула, что "Код Латвии" - это не только возможность создать уникальный портрет сегодняшнего дня, но и пример успешного сотрудничества общественного медиа с профессионалами кино. Такое взаимодействие способствует развитию жанра документальной короткометражки.

В 2025 году в рамках конкурса планируется поддержать не менее трех проектов. "Главная ценность проекта - это возможность зафиксировать сегодняшний день Латвии и показать его зрителю. Это важная задача, которую нужно сохранять и развивать," - отметила Валениеце.

В следующем году авторам предлагают исследовать современную Латвию через истории ее жителей. Основная задача - показать социальный, культурный, исторический или даже футуристический контекст, используя индивидуальные сюжеты.

Особое внимание организаторы просят уделить вопросам, которые требуют широкой общественной дискуссии. Среди предложенных тем - государственность, культурное и медийное разнообразие, экология, инфраструктура, образование, наука и другие значимые аспекты.

Подать заявку могут зарегистрированные в Латвии предприятия, ассоциации или фонды, которые занимаются производством кино и имеют опыт создания документальных фильмов.

Конкурс открыт как для уже состоявшихся профессионалов, так и для начинающих талантов. Ознакомиться с полным регламентом можно на сайте Латвийского телевидения.

Авторы отобранных проектов получат финансирование на съемку фильма. Также, благодаря сотрудничеству с Национальным центром кино, участникам будут доступны консультации отраслевых экспертов.

Все предложенные идеи будут оцениваться жюри LTV совместно с приглашенным консультантом по контенту.

Заявки принимаются до 24 января 2025 года (23:59). Жюри отберет как минимум три проекта, которые получат поддержку.

Результаты конкурса объявят до 14 февраля 2025 года, а премьеры фильмов состоятся в ноябре.

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