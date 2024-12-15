В субботу в Ропажи два человека пострадали в пожаре

Сигнал о возгорании поступил в 14:49. Горела дверная коробка и вентилятор на третьем этаже четырехэтажного общественного здания. Площадь пожара составила всего один квадратный метр.

До прибытия пожарных из здания эвакуировались 25 человек. Два человека получили травмы. Пожар был полностью ликвидирован в 15:37.

По данным агентства LETA, возгорание произошло в центре размещения лиц, ищущих убежище, в Муцениеки. Причиной инцидента стал бытовой случай.

В тот же день, в 12:43, поступило сообщение о пожаре в Салацгриве, расположенной в Лимбажском крае. Горела крыша двухэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 170 квадратных метров.

Из здания был спасен кот, которого пожарные передали владельцам. В тушении пожара участвовали добровольные пожарные из Айнажи и Коргене. Полностью возгорание удалось ликвидировать к 15:54.

За прошедшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 54 вызова. Из них 14 были связаны с тушением пожаров, 23 - с проведением спасательных работ. Остальные 17 вызовов оказались ложными, уточнила Вейиня.

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