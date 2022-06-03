Мощь окраин, дикие острова и деревья. Как чувствовать себя хорошо в Риге?

Удобное перемещение по Риге, качественная городская среда, доступное жилье, здоровый, инклюзивный и благоприятный город, аутентичная культурная среда.
Это только некоторые из установленных в программе по развитию Риги приоритетов, которые стоит держать в голове при реализации стратегии города до 2027 года.
Пока Рига еще только зеленеет и растет и видны лишь первые практические "плоды" введения стратегии, мы пригласили на разговор активных лидеров и энтузиастов окраин Риги, чтобы немного обсудить то, что же на самом деле значит хорошо чувствовать себя в городской среде уже сегодня.
Рижская дума утвердила программу развития 23 февраля этого года, запланировав единое видение будущего Риги как значительной метрополии Северной Европы, которая может мериться силами с Копенгагеном, Хельсинки, Стокгольмом или Таллинном.
В целом работы много, так как обязательства прошлых лет исполнялись недостаточно, указывает глава управления стратегического планирования департамента городского развития Рижской думы Гунтарс Рускулс.
В рамках программы нужно будет ввести и другие перемены, в том числе по влиянию глобального потепления - и действовать надо в долгосрочной перспективе.
Подразумевается, что в этот раз в центре всего будет человек - именно он, в конце концов, "использует" город, живя в нем, работая и отдыхая.
Это будет рижанин и гость столицы - здоровый, удовлетворенный жизнью, более того, осенью 2021 года у жителей, обществ окраин, депутатов и учреждений была возможность подавать для обсуждения свои комментарии и мнения.
В целом было получено 700 предложений, 431 из которых частично или полностью были включены в программу.
Проблем для хорошей жизни в Риге хватает - на улицах властвуют автомобили, много где не подумали о передвижении людей с нарушениями движения, зеленые зоны по-прежнему в меньшинстве, есть проблемы с нехваткой мусорных урн и т. д.
Не всегда житель проинформирован о том, что же в Риге планируется и почему. Поэтому важным механизмом поддержки и исполнителями задуманного являются рижские окраины или сами жители как краеугольный камень современного совместного городского управления.
Важно "приблизить" это управление к жителям - как с точки зрения доступных услуг, так и в плане развития чувства, что к людям прислушиваются, даже в джунглях бюрократии и многочисленных пересечений интересов, и здесь окраины и их руководители тоже могут многое сделать.
О маленьких выигранных битвах и ярчайших мгновениях городской среды мы поговорили с двумя деятельными активистами окраин - председателем Рижского альянса окраин Марисом Янсоном и Илзе Рукшане - основателем Общества развития Саркандаугавы, ландшафтным архитектором в мастерской ALPS.
Что необходимо для хорошей жизни в Риге?
"Больше всего я хотел бы видеть то, что горожанин растет и укрепляется в гражданском сознании", - рассказывает Янсонс.
Он считает, что
удачная основа города - это жители, которые как участвуют добровольно, так и, зная о происходящем в городе, способны увидеть, в какие моменты выраженное ими мнение будет иметь наибольший вес.
"Конечно, осознаю, что такая смена культуры происходит постепенно. Это как выращивать дерево - это нельзя сделать за один день", - говорит Янсонс.
Илзе Рукшане, дело жизни и профессия которой - заботиться о планировании лечебно-терапевтических садов, говорит, что на обочинах определенно необходимы "зеленые коридоры" - деревья, кусты и цветы, чтобы у горожан был воздух, которым дышать, тень в жару и визуальный комфорт.
"Не знаю почему, но многие жители до конца не оценили то, что сделано на улице Кришьяна Барона", - на вопрос о хороших примерах наличия деревьев говорит Рукшане.
"Любой сейчас может пойти и посмотреть, как [улица Барона] выглядит сейчас, когда расцвели кусты, а у Рижского женского православного монастыря летом цветут розы.
Мне по-прежнему грустно, что это единственная улица, где посажены такие насаждения", - признает Рукшане, однако добавляет, что "еще хорошая вещь, которую жители, может быть, не замечают, - что в уличном пространстве создана благоустраиваемая полоса, где, кроме деревьев, будут и скамейки, на которые можно сесть одному или двум людям, велоштативы".
Удельный вес зеленых территорий Риги с 2012 года не изменился и составляет 23%, в свою очередь синие территории - 16%. Данные статистики свидетельствуют, что площадь рижских садов, парков, скверов и насаждений составляет 252,6 гектара.
Янсонс считает, что в Риге есть многое для того, чтобы человек чувствовал себя в городе хорошо.
"Недавно читал интервью с известным актером Джоном Малковичем, у него как раз спектакли в Риге, и Малкович о Риге говорит хорошие слова".
Впрочем, Янсонс хотел бы больше свежего воздуха, меньше шума и на некоторых окраинах - более приятного публичного пространства, например площадок, скверов.
Кроме того, он не согласен с утверждением, что Рига - это "бетонные джунгли". По его мнению, в целом Рига - "зеленый город".
Рукшане отмечает значение исследований в отношении самочувствия человека и озеленения города.
"Люди, которые перемещаются по улицам, где есть деревья, меньше болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, переживают меньше стресса".
Что необходимо для более частой посадки деревьев в Риге?
Как оказывается, неспособность говорить на одном языке - один из важнейших факторов.
"Красные линии улиц - подземное пространство для всех инженерных коммуникаций, которые обеспечивают наш быт. Это невидимое хозяйство. И в красных линиях стоило бы найти место и для деревьев - это также часть городской инфраструктуры, зеленой инфраструктуры.
Актуален вопрос - насколько качественная и понимающая коммуникация между держателями городских коммуникаций, обслуживающими компаниями и планировщиками развития города.
К сожалению, сейчас с этим сложно.
Каждый смотрит в своем векторе, однако пришло время смотреть в одном направлении, учиться договариваться и понимать, что дерево в городе столь же важно, как тепло и вода.
Деревья и кусты поддерживают не только физическое, но и ментальное здоровье человека.
Одна из "горячих картофелин" окраин - то, что в центр Риги вкладывается больше, чем в окраины, несмотря на то, что все не так однозначно.
"Ясно то, что многие окраины Риги длительное время отложены в плане улучшения городской среды, если сравнивать с центром города", - говорит Янсонс и добавляет, что все-таки чувство принадлежности к своей окраине важно - даже если город в нее не инвестировал средства несколько десятилетий, люди чувствуют себя хорошо, если в ней активная община.
Рукшане вместе с единомышленниками десять лет назад основала Общество развития Саркандаугавы.
За это время было много сделано, и эти маленькие битвы нередко были острыми, наполненными заряженными эмоциями. Список проделанных на Саркандаугаве работ длинный.
Одно из важнейших дел - обозначение реки Саркандаугава, названной в народе Смирдупите (Река-вонючка), на карте Риги синим цветом, что означает водную территорию Риги.
В свое время эта река была вычеркнута из синей структуры города - жители Саркандаугавы добились, чтобы в новом плане развития территории Риги она снова стала частью водного пространства Риги.
Сейчас разработан и проект по санации реки. Это европейское и экологическое мышление - городские воды как ценность и потенциал, говорит Рукшане.
В сотрудничестве с Рижским центром психиатрии и наркологии и при поддержке сети магазинов DEPO был создан сад тюльпанов в парке центра.
Великолепные клумбы тюльпанов - важная часть терапии для тех, кто лечит затяжную грусть, бессонницу и депрессию, а также причина отправиться туда каждому, кто на мгновение хочет забыть ужасы войны и насладиться магией цветов.
Во время пандемии была начата перестройка и благоустройство парка Алдара, скоро появится новая железнодорожная станция Дудери, обозначена велодорожка вдоль железнодорожных путей.
Ранее она считалась защитной полосой железной дороги, где движение велосипедов невозможно.
Вместе с Рижским свободным портом были организованы субботники, чтобы создать подход к воде у моста на Кундзиньсалу, а в Озолайнском парке - размещены скамейки, создана сеть троп.
Что делать с Луцавсалой?
В европейском масштабе уникальная, довольно колоритная и своеобразная колония огородов на Луцавсале в последние годы переживает различные перемены - как в идейном плане, так и в практическом. Зеленый оазис в центре Риги своими дикостью и уединением привлекает различные группы общества - современных хиппи, организаторов духовных фестивалей, а также бездомных и пироманов.
Впрочем, на острове царят и кучи мусора, и до конца не понятно, кому и как их нужно убрать.
Строительная компания Merks планирует развить проект новых жилых домов на участке земли, который находится рядом с берегом Даугавы, парком отдыха Луцавсалы, пляжем и лодочной пристанью.
Однако такие планы развития вызывают опасения по поводу огородов Луцавсалы. Режиссеру Элзе Гауе удалось запечатлеть эту довольно пеструю компанию в своем новом документальном фильме "Тем временем на Луцавсале" ("Tikmēr Lucavsalā"). Об острове, хорошей жизни в Риге и съемках - обо всем этом спросили у самого режиссера.
- Что тебя больше всего удивило во время создания фильма об огородах на Луцавсале?
- Во-первых, меня удивила сама среда огородов, покой, который охватывает, когда там находишься. Я не удивлюсь, если арендаторы огородов чувствуют тягу находиться там.
Ощущение - как в деревне, разум успокаивается.
Еще меня удивила способность арендаторов огородов сотрудничать. В огородах встречаются самые разные люди с очень разным происхождением, привычками и ценностями, но огороды их объединяют.
Соседи присматривают за огородами друг друга, звонят, если видят подозрительных типов у садовых домиков. Еще на Луцавсале меня удивила косуля!
- Что, по-твоему, нужно, чтобы в Риге человек чувствовал себя хорошо, и чувствуешь ли ты себя хорошо в Риге?
- Да, чувствую, мне симпатизирует маленький размер Риги.
Попадая в такие крупные города, как Париж, Рим или Берлин, можно почувствовать, что там другой ритм - улицы гораздо заполненнее, движение интенсивнее, уровень шума гораздо выше.
Возвращаясь в Ригу, попадаю в чуть более спокойный внутренний ритм.
Я как велосипедист радуюсь широкой сети велодорожек. Город маленький, расстояния легко преодолеть, рельеф очень ровный.
В таком контексте Рига подходит для велосипедного сообщения, но покрытие велодорожек небольшое.
По дороге ехать не хочется, так как не все водители уважают велосипедистов, а на тротуарах иногда чувствую себя неудобно, так как, во-первых, в интенсивные часы много людей, во-вторых, по тротуарам нельзя ездить быстро, так как могут выбежать дети, выехать из ворот автомобили и так далее.
- Какие районы Риги заслуживают больше всего внимания в плане приведения в порядок?
Я вижу в этом острове огромный потенциал как зеленой территории в центре города при сохранении среды огородов, а также улучшении инфраструктуры для людей, которые хотят проводить время на природе.
Можно, например, сделать велодорожку по периметру острова, в самом конце Луцавсалы есть дикие природные территории - там можно создать прогулочные тропы. Варианты всякие, но, по-моему, важно развивать территорию как зеленую зону.
- Как по-твоему, Рига - "зеленый город"?
- Позитивно то, что из Риги в течение часа в принципе можно попасть везде - к морю, к реке, в лес, на прогулочные тропы, к озерам и лугам.
Мне, впрочем, кажется, что в самом центре Риги не хватает зеленых зон. Это не обязательно должны быть большие парки, это могут быть и маленькие скверики с деревьями, травой, кустами, детской площадкой и возможностью присесть на скамейке или отдохнуть на пикнике.
У нас таких мало. В центре довольно мало парков, те, которые есть - часть находится на одной линии с городским каналом.
Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды
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