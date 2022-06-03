Мощь окраин, дикие острова и деревья. Как чувствовать себя хорошо в Риге?

В парке Рижского центра психиатрии и наркологии цветут тюльпаны ФОТО: Foto: Общество развития Саркандаугавы

ФОТО: Foto: Общество развития Саркандаугавы

Ранее она считалась защитной полосой железной дороги, где движение велосипедов невозможно.

Вместе с Рижским свободным портом были организованы субботники, чтобы создать подход к воде у моста на Кундзиньсалу, а в Озолайнском парке - размещены скамейки, создана сеть троп.

Что делать с Луцавсалой?

В европейском масштабе уникальная, довольно колоритная и своеобразная колония огородов на Луцавсале в последние годы переживает различные перемены - как в идейном плане, так и в практическом. Зеленый оазис в центре Риги своими дикостью и уединением привлекает различные группы общества - современных хиппи, организаторов духовных фестивалей, а также бездомных и пироманов.

Впрочем, на острове царят и кучи мусора, и до конца не понятно, кому и как их нужно убрать.

Строительная компания Merks планирует развить проект новых жилых домов на участке земли, который находится рядом с берегом Даугавы, парком отдыха Луцавсалы, пляжем и лодочной пристанью.

Однако такие планы развития вызывают опасения по поводу огородов Луцавсалы. Режиссеру Элзе Гауе удалось запечатлеть эту довольно пеструю компанию в своем новом документальном фильме "Тем временем на Луцавсале" ("Tikmēr Lucavsalā"). Об острове, хорошей жизни в Риге и съемках - обо всем этом спросили у самого режиссера.

ФОТО: Режиссер Элза Гауя. Foto: из личного архива

- Что тебя больше всего удивило во время создания фильма об огородах на Луцавсале?

- Во-первых, меня удивила сама среда огородов, покой, который охватывает, когда там находишься. Я не удивлюсь, если арендаторы огородов чувствуют тягу находиться там.

Ощущение - как в деревне, разум успокаивается.

Еще меня удивила способность арендаторов огородов сотрудничать. В огородах встречаются самые разные люди с очень разным происхождением, привычками и ценностями, но огороды их объединяют.

Соседи присматривают за огородами друг друга, звонят, если видят подозрительных типов у садовых домиков. Еще на Луцавсале меня удивила косуля!

- Что, по-твоему, нужно, чтобы в Риге человек чувствовал себя хорошо, и чувствуешь ли ты себя хорошо в Риге?

- Да, чувствую, мне симпатизирует маленький размер Риги.

Попадая в такие крупные города, как Париж, Рим или Берлин, можно почувствовать, что там другой ритм - улицы гораздо заполненнее, движение интенсивнее, уровень шума гораздо выше.

Возвращаясь в Ригу, попадаю в чуть более спокойный внутренний ритм.

ФОТО: Кадр из документального фильма "Тем временем на Луцавсале"

Я как велосипедист радуюсь широкой сети велодорожек. Город маленький, расстояния легко преодолеть, рельеф очень ровный.

В таком контексте Рига подходит для велосипедного сообщения, но покрытие велодорожек небольшое.

По дороге ехать не хочется, так как не все водители уважают велосипедистов, а на тротуарах иногда чувствую себя неудобно, так как, во-первых, в интенсивные часы много людей, во-вторых, по тротуарам нельзя ездить быстро, так как могут выбежать дети, выехать из ворот автомобили и так далее.

- Какие районы Риги заслуживают больше всего внимания в плане приведения в порядок?

Я вижу в этом острове огромный потенциал как зеленой территории в центре города при сохранении среды огородов, а также улучшении инфраструктуры для людей, которые хотят проводить время на природе.

Можно, например, сделать велодорожку по периметру острова, в самом конце Луцавсалы есть дикие природные территории - там можно создать прогулочные тропы. Варианты всякие, но, по-моему, важно развивать территорию как зеленую зону.

ФОТО: Кадр из документального фильма "Тем временем на Луцавсале"

- Как по-твоему, Рига - "зеленый город"?

- Позитивно то, что из Риги в течение часа в принципе можно попасть везде - к морю, к реке, в лес, на прогулочные тропы, к озерам и лугам.

Мне, впрочем, кажется, что в самом центре Риги не хватает зеленых зон. Это не обязательно должны быть большие парки, это могут быть и маленькие скверики с деревьями, травой, кустами, детской площадкой и возможностью присесть на скамейке или отдохнуть на пикнике.

У нас таких мало. В центре довольно мало парков, те, которые есть - часть находится на одной линии с городским каналом.

Статья создана при финансовой поддержке Латвийского фонда защиты окружающей среды

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