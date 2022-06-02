Фото ⟩ В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы

В честь праздника в стране объявили выходные, начиная с четверга и до конца недели - в эти дни пройдут торжества и мероприятия.

Первым мероприятием этого дня станет традиционный вынос знамени: многовековая традиция, в ходе которой старейшие подразделения британской армии, по сути - личная гвардия королевы, проходят маршем от Букингемского дворца до Уайтхолла и обратно.

В этом году знамена доверено пронести первому батальону ирландских гвардейцев.

ФОТО: AFP/EPA/Scanpix

После запланировано авиационное шоу, в котором будут участвовать примерно 70 самолетов Королевских ВВС.

ФОТО: AFP/EPA/Scanpix

96-летняя королева, скорее всего, появится на балконе Букингемского дворца в сопровождении других высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы наблюдать за воздушным парадом.

Вечером того же дня по всей стране и государствам Содружества, куда входят почти все бывшие британские доминионы, будет зажжено более 3 тысяч юбилейных факелов.

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