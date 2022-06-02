Фото ⟩ В Британии празднуют Платиновый юбилей королевы

В честь праздника в стране объявили выходные, начиная с четверга и до конца недели - в эти дни пройдут торжества и мероприятия.
Первым мероприятием этого дня станет традиционный вынос знамени: многовековая традиция, в ходе которой старейшие подразделения британской армии, по сути - личная гвардия королевы, проходят маршем от Букингемского дворца до Уайтхолла и обратно.
В этом году знамена доверено пронести первому батальону ирландских гвардейцев.
После запланировано авиационное шоу, в котором будут участвовать примерно 70 самолетов Королевских ВВС.
96-летняя королева, скорее всего, появится на балконе Букингемского дворца в сопровождении других высокопоставленных членов королевской семьи, чтобы наблюдать за воздушным парадом.
Вечером того же дня по всей стране и государствам Содружества, куда входят почти все бывшие британские доминионы, будет зажжено более 3 тысяч юбилейных факелов.
Галерея: Военный парад на праздновании Платинового юбилея королевы
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