Неофициальная информация: США продадут Украине современные ударные дроны

Украина в боях против России до сих пор использовала беспилотники меньшей дальности, среди которых турецкие Bayraktar-TB2 и американские AeroVironment RQ-20 Puma.

Беспилотники Gray Eagle существенно отличаются тем, что, в зависимости от задачи могут находиться в воздухе до 30 часов и собирать большие объемы информации для разведывательных целей.

Grey Eagle может нести до восьми ракет Hellfire.

Продажа беспилотников показательна и тем, что впервые на поле боя против армии России выйдут современные военные системы США, способные наносить удары на больших дистанциях.

"В целом, MQ-1C - это гораздо более крупный самолет с максимальной взлетной мощностью примерно в три раза больше, чем у Bayraktar-TB2, с преимуществами с точки зрения размера груза, дальности полета и долговечности", - сказал эксперт по беспилотным летательным аппаратам Дэн Геттигер.

Беспилотники Grey Eagle могут быть оснащены более разнообразным набором боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские "Байрактары" оснащены 22-килограммовыми турецкими ракетами MAM-L, что составляет примерно половину от веса Hellfire.