Чт, 2.06.2022
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Михаил Барышников

WSJ: в начале марта за отказ ехать в Украину были уволены сотни военных РФ

ФОТО: Reuters / Scanpix

Несколько сотен российских солдат, проходивших службу в регионах России на границе с Украиной, 4 марта были уволены за невыполнение приказа, сообщает американская газета The Wall Street Journal, в распоряжение которой попала копия приказа об увольнении.

Приказ об увольнении подписал командир армейской части. Более подробной информации об обстоятельствах инцидента The Wall Street Journal не предоставила.

Пока точно неизвестно, сколько солдат было уволено со службы и в каких армейских структурах они служили. Также неизвестно, применялись ли к отставным военнослужащим какие-либо другие санкции.

В публикации The Wall Street Journal говорится о отказе российских солдат воевать в Украине. В ней также упоминается случай в Нальчике, когда от поездки в Украине отказались 115 бойцов Росгвардии. За этот отказ они предстали перед военным судом.

По данным российского издания "Медиазона", число российских солдат, отказавшихся воевать в Украине, может исчисляться тысячами.

Галерея: Война в Украине

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