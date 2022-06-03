Видео ⟩ В центре Москвы застрелили бизнесмена

Убийство произошло поздно вечером 2 июня. Telegram-канал Baza распространил видеозапись с места убийства. На ней видно, как к мужчине сзади подходит преступник, стреляет ему в затылок три раза из пистолета с глушителем, после чего достает телефон, делает фото убитого и убегает. В момент преступления рядом с убитым была женщина - она не пострадала.