Видео ⟩ В центре Москвы застрелили бизнесмена
В центре Москвы на Комсомольском проспекте убили мужчину, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу СК России.
В центре Москвы на Комсомольском проспекте убили мужчину, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу СК России.
Убийство произошло поздно вечером 2 июня. Telegram-канал Baza распространил видеозапись с места убийства. На ней видно, как к мужчине сзади подходит преступник, стреляет ему в затылок три раза из пистолета с глушителем, после чего достает телефон, делает фото убитого и убегает. В момент преступления рядом с убитым была женщина - она не пострадала.
СК не назвал личность убитого. Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах сообщил, что
Утром 3 июня стало известно о задержании подозреваемого. Официально его имя не называется. По данным Baza, это гражданин Армении Айрик Ервандян, ему 24 года.
Возбуждено уголовное дело по факту преступления по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!