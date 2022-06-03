Пт, 3.06.2022
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Видео ⟩ В центре Москвы застрелили бизнесмена

ФОТО: Pixabay

В центре Москвы на Комсомольском проспекте убили мужчину, пишет "Медуза" со ссылкой на пресс-службу СК России.

Убийство произошло поздно вечером 2 июня. Telegram-канал Baza распространил видеозапись с места убийства. На ней видно, как к мужчине сзади подходит преступник, стреляет ему в затылок три раза из пистолета с глушителем, после чего достает телефон, делает фото убитого и убегает. В момент преступления рядом с убитым была женщина - она не пострадала.

СК не назвал личность убитого. Источник РИА "Новости" в правоохранительных органах сообщил, что

погиб 62-летний бизнесмен Оганес Камарян, которого в Армении разыскивали по подозрению в подготовке убийства в корыстных целях.

Утром 3 июня стало известно о задержании подозреваемого. Официально его имя не называется. По данным Baza, это гражданин Армении Айрик Ервандян, ему 24 года.

Возбуждено уголовное дело по факту преступления по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

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