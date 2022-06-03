LTV: Мужчина, напавший на юношу с украинским флагом, вышел из тюрьмы

Начальник отдела по связям с общественностью Государственной полиции Симона Гравите пояснила Латвийскому телевидению, что в данный момент полиция не будет комментировать дело, но подтвердила, что в связи с инцидентом начата служебная проверка.

В свою очередь прокуратуре пояснили, что решение об изменении меры пресечения было принято полицией.

"Когда на досудебном следствии было собрано столько доказательств, что, по мнению лица, ведущего производство, было достаточным для возбуждения уголовного дела, и учитывая, что применяемая мера может быть изменена, в соответствии с законом принято решение об иной мере пресечения, не связанной с лишением свободы", - пояснила пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

Дело передано в прокуратуру 1 июня. Теперь в течение десяти дней прокурор должен принять решение о привлечении лица к уголовной ответственности. Адвокат избитого молодого человека подчеркивает, что потерпевший потребует денег за обезболивание, а также на оплату медицинских расходов. Запрошенные 5000 евро моральной компенсации молодой человек хочет пожертвовать Украине.

Ранее RUS TVNET писал о том, что возле парка Победы был зафиксирован случай - мужчина вышел из машины и напал на человека с украинским флагом, после чего скрылся с места происшествия. Государственная полиция немедленно возбудила уголовное дело и начала розыск мужчины. Его нашли и задержали ночью.