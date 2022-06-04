ЕС ввел санкции против Воложа, Кабаевой и детей Пескова. Волож уходит с поста гендиректора "Яндекса"

"Подруга российского президента"
В обосновании введения санкций против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой говорится, что она "тесно связана" с президентом России Владимиром Путиным, а значит - "несет ответственность за поддержку действий и политики, которые подрывают суверенитет Украины".
Ранее санкции против Кабаевой, которая с 2014 года возглавляла совет директоров "Национальной медиагруппы" (владеет несколькими популярными телеканалами, в том числе долей в Первом канале), ввела Британия. В конце апреля газета Wall Street Journal писала, что пакет санкций против Кабаевой подготовили и власти США, однако "в последнюю минуту" решили их не вводить, чтобы "не разозлить" Путина.
Ссылаясь на неназванных американских чиновников, издание отмечало, что власти США считают Кабаеву подругой российского президента, от которого она родила по меньшей мере троих детей, и подозревают ее в сокрытии личного богатства Путина за границей.
Прочные связи, прибыльные должности, шикарный образ жизни
В санкционный список ЕС также попал владелец "Независимой нефтегазовой компании" Эдуард Худайнатов. В обосновании санкций говорится, что он "связан с российским олигархом Игорем Сечиным и президентом Владимиром Путиным".
Худайнатов и Сечин вместе работали в "Роснефти", и их компании совместно ведут бизнес в энергетическом секторе - в частности, они участвуют в проекте "Восток Ойл" - программе по формированию нового района добычи на севере Красноярского края.
В санкционный список попали дети пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова - Елизавета и Николай.
Елизавета Пескова - вице-президент Фонда развития русско-французских инициатив, основательница фирмы по коммуникациям, отмечено в санкционном списке: "Она получила эти прибыльные должности и ведет шикарный образ жизни благодаря связям своего отца".
Такой же вывод сделан и про Николая Пескова. Он использует деньги и благосостояние своего отца, то есть получает выгоду от взаимодействия с Песковым, человеком, уже попавшим под санкции. А тот, согласно документу, "активно поддержал действия и политику, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Попал под санкции и сын Евгения Пригожина Павел, 1996 года рождения. Павел владеет пятью компаниями, которые раньше принадлежали его матери, сказано в документе. Поэтому он связан с юрлицами и фирмами в секторе экономики, приносящем большой доход российскому государству, аннексировавшему Крым и дестабилизирующему Украину.
В санкционном списке подчеркивается, что Евгений Пригожин имеет прочные связи с Путиным и российским минобороны: упоминается и ЧВК Вагнера, и комбинат "Конкорд", который получал большие контракты от минобороны.
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