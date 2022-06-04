ЕС ввел санкции против Воложа, Кабаевой и детей Пескова. Волож уходит с поста гендиректора "Яндекса"

В документе отмечается, что основанный Воложем "Яндекс" отвечает за продвижение государственных СМИ и их повестки в результатах интернет-поиска, а также за поиск и удаление контента, критикующего Кремль, в том числе связанного с агрессивной войной России против Украины.

Кроме того, акционерами и инвесторами "Яндекса" являются подсанкционные госбанки "Сбер" и ВТБ.

Волож уже заявил, что покидает совет директоров и пост генерального директора группы компаний "Яндекс".

"Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде", - говорится в пресс-релизе "Яндекса".

На "Мосбирже" к 16:45 по московскому времени акции "Яндекса" упали почти на 10%.

Ксения Чурманова, Русская служба Би-би-си:

Это не первые санкции против топ-менеджмента "Яндекса". В марте в санкционные списки ЕС включили генерального директора "Яндекса" и заместителя гендиректора головной компании Yandex N.V. (зарегистрированной в Нидерландах) Тиграна Худавердяна. Причиной стал проект "Новости", который давно критикуют за цензуру.

В ЕС тогда, поясняя свое решение, сослались на бывшего руководителя "Новостей" Льва Гершензона, который обвинил компанию в том, что она служит "ключевым элементом в сокрытии информации" от россиян о войне в Украине.

В ответ на это обвинение Худавердян написал, что "происходящее невыносимо" и "война чудовищна", но политика "Яндекса" продиктована желанием защитить сотрудников и сервисы компании, "необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод". "По этим причинам мы не можем забираться на броневик", - написал он в "Фейсбуке".

С начала войны компанию покинули еще несколько руководителей - назначенная на место Худавердяна HR-директор Елена Бунина и глава поиска, рекламных и облачных сервисов Андрей Стыскин.

В конце апреля "Яндекс" стал избавляться от токсичных медийных проектов: в компании подтвердили, что продают "Новости" и "Дзен" компании VK (эта компания осенью прошлого года фактически перешла в руки государству).

Би-би-си рассказывала, с какими проблемами столкнулся "Яндекс" из-за войны и западных экономический санкций: пострадали держатели облигаций Yandex N.V. (в компании предупреждали о риске дефолта), компании пришлось закрыть проект "Яндекс.Инвестиции" (из-за блокирующих санкций против ВТБ), а также секторальные ограничения создали риски для сервиса "Яндекс.Маркет".

Из-за попадания Худавердяна в санкционные списки ЕС, у компании начались проблемы с закупкой компьютерной техники за границей, писала со ссылкой на сотрудника "Яндекса" "Медуза" (причислена в РФ к СМИ-"иноагентам").