Председатель Африканского союза призвал Путина учесть страдания африканцев из-за войны

Путин встретился с президентом Сенегала в своей сочинской резиденции на 100-й день после вторжения в Украину. Одним из главных вопросов на переговорах был дефицит продовольствия и поставки застрявших в портах Украины злаков.

Салл призвал Путина учитывать, что африканские страны, хотя и находятся далеко от зоны боевых действий, на экономическом уровне являются жертвами войны и подчеркнул важность совместной работы для обеспечения того, чтобы все, что связано с продуктами питания, зерном и удобрениями, оставалось за пределами санкций, наложенных на Россию Западом за ее агрессию против Украины.

Он также сказал, что из-за западных санкций Африка больше не имеет доступа к зерну и удобрениям из России, которые необходимы для африканского сельского хозяйства.

"Это действительно представляет серьезную угрозу продовольственной безопасности континента", - добавил Салл.

Путин в присутствии журналистов не стал упоминать о поставках зерна, но сказал, что Россия всегда была на стороне Африки и готова наращивать сотрудничество.

Вторжение России в Украину и последующие международные санкции в отношении России нарушили экспорт удобрений, пшеницы и других товаров из Украины и России, что привело к резкому росту цен на продукты питания и топливо, особенно в развивающихся странах.

Цены на зерновые в Африке, самом бедном континенте в мире, выросли из-за сокращения украинского экспорта, что усугубило последствия конфликта и изменений климата, а также усилило обеспокоенность из-за потенциальных социальных волнений.