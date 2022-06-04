Сб, 4.06.2022
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Александра Лукашенко, президент Беларуси

Видео ⟩ Украина: военные РФ вывозят из Мариуполя обломки домов вместе с трупами

ФОТО: AFP/SCANPIX

В Мариуполе российские войска приступили к сносу домов и, не разобрав завалы, отвозили на свалку обломки вместе с телами погибших при обвалах, сообщил в Telegram советник мэра города Петр Андрющенко.

"Вчера, после обнародования информации о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к сносу домов без разбора завалов. Информацию о телах погибших получить невозможно в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку. Если в зданиях были тела, их вместе с мусором выкидывают на свалку", - пишет Андрющенко.

"Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах. Бесчеловечное обращение даже с погибшими достигло беспрецедентных масштабов", - указал Андрющенко.

По предварительным оценкам украинских официальных лиц, в результате обстрела Россией Мариуполя погибло около 22 тысяч мирных жителей. Город фактически разрушен, но в нем по-прежнему проживает более 100 000 человек.

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