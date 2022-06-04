Видео ⟩ Украина: военные РФ вывозят из Мариуполя обломки домов вместе с трупами

"Вчера, после обнародования информации о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к сносу домов без разбора завалов. Информацию о телах погибших получить невозможно в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку. Если в зданиях были тела, их вместе с мусором выкидывают на свалку", - пишет Андрющенко.

"Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах. Бесчеловечное обращение даже с погибшими достигло беспрецедентных масштабов", - указал Андрющенко.

По предварительным оценкам украинских официальных лиц, в результате обстрела Россией Мариуполя погибло около 22 тысяч мирных жителей. Город фактически разрушен, но в нем по-прежнему проживает более 100 000 человек.