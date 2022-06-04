Умер Дмитрий Ковтун. Его обвиняли в убийстве Александра Литвиненко
Дмитрий Ковтун - один из фигурантов дела об убийстве экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании - скончался в возрасте 57 лет, передает "Медуза".
Дмитрий Ковтун - один из фигурантов дела об убийстве экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании - скончался в возрасте 57 лет, передает "Медуза".
Об этом сообщил другой фигурант дела об отравлении Литвиненко, депутат Госдумы России Андрей Луговой.
"Скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун, для нас это невосполнимая и тяжелая утрата", - цитирует его РИА Новости.
Источник ТАСС из окружения Ковтуна рассказал, что причиной смерти стали последствия Covid-19. По его информации, Ковтун умер в одной из больниц Москвы.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!