Умер Дмитрий Ковтун. Его обвиняли в убийстве Александра Литвиненко

Об этом сообщил другой фигурант дела об отравлении Литвиненко, депутат Госдумы России Андрей Луговой.

"Скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун, для нас это невосполнимая и тяжелая утрата", - цитирует его РИА Новости.

Источник ТАСС из окружения Ковтуна рассказал, что причиной смерти стали последствия Covid-19. По его информации, Ковтун умер в одной из больниц Москвы.