Сб, 4.06.2022
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Александра Лукашенко, президент Беларуси

Умер Дмитрий Ковтун. Его обвиняли в убийстве Александра Литвиненко

Дмитрий Ковтун ФОТО: SCANPIX

Дмитрий Ковтун - один из фигурантов дела об убийстве экс-сотрудника КГБ и ФСБ Александра Литвиненко в Великобритании - скончался в возрасте 57 лет, передает "Медуза".

Об этом сообщил другой фигурант дела об отравлении Литвиненко, депутат Госдумы России Андрей Луговой.

"Скоропостижно скончался мой близкий и верный друг Дмитрий Ковтун, для нас это невосполнимая и тяжелая утрата", - цитирует его РИА Новости.

Источник ТАСС из окружения Ковтуна рассказал, что причиной смерти стали последствия Covid-19. По его информации, Ковтун умер в одной из больниц Москвы.

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