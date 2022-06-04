Россия планирует без разрешения Берлина возобновить использование немецкого телескопа

"Я дал указание начать работы по восстановлению работы германского телескопа в системе "Спектр-РГ" вместе с российским телескопом", - заявил в интервью генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Немецкий институт Общества Макса Планка после вторжения России в Украинку и наложение на Москву санкций переключил телескоп в "режим сна".

Телескоп Erosita вместе с российским телескопом сканирует дальние галактики, цель миссии - поиск черных дыр.

Российские и немецкие ученые могли совместно оценивать данные обоих телескопов, пока Германия после начала войны не остановила проект.

Теперь Рогозин, который является громким сторонником войны, хочет возобновить использование телескопа даже без разрешения России.

"У тех в Берлине, кто принимал решение по отключению немецкого телескопа из русофобских политических соображений, не было на это морального права. Работа космической обсерватории необходима для науки. Мы исправим ошибку немцев и включим их телескоп на нашей обсерватории "Спектр-РГ", - заявил Рогозин.

Научный директор проекта Spectrum-Roentgen-Gamma Рашид Суняев предупредил о том, что не стоит делать односторонние шаги.

Телескоп можно снова начать использовать с согласия Германии, иначе его можно сломать, сказал Суняев.