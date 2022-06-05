FT: Абрамович продает Truphone германскому бизнесмену

Как ожидается, Коч, сооснователь онлайн-платформы по продаже автомобилей AUTO1 Group, получит 90% акций Truphone. Куссиосу - бывшему руководителю телекоммуникационной компании и частному инвестору - перейдут 10%.

Стоимость Truphone в 2020 году составляла 512 млн долларов (478 млн евро). При этом размер инвестиций в компанию со стороны самого Абрамовича и двух его бизнес-партнеров Александра Абрамова и Александра Фролова достигал 375 млн долларов (350 млн евро).

Рассматриваются стратегические варианты

В апреле Truphone наняла консультационную фирму FRP для рассмотрения "стратегических вариантов" в условиях санкций Лондона в отношении Романа Абрамовича.

При этом, как передала FT, высказывались опасения в связи с возможными связями Коча с Фроловым, поскольку AUTO1 получала средства от фирмы, которой руководит сын Фролова.

Нынешнее руководство Truphone инвестирует в нее более 12 млн долларов (11 млн евро) и возьмет на себя другие обязательства, включая единовременное покрытие долгов, в том числе - штрафа в размере 660 000 долларов (615 000 евро) от американской Федеральной комиссии по связи за искажение фактов о структуре собственности компании.

Сделка может быть заключена в июне

Абрамовичу принадлежат 23% акций Truphone, большая часть остальных ценных бумаг находится в собственности его партнеров по Evraz Group - Фролова и Абрамова.

Предполагается, что сделка по Truphone может быть заключена в июне. Нынешние владельцы смогут получить до трети первоначально вложенных средств, если стоимость компании вырастет. Однако это условие не будет распространяться на Романа Абрамовича, если он останется под санкциями. Официально предприниматель и представители Truphone пока не подтвердили факт сделки.

Продажа футбольного клуба "Челси"

Как стало известно 6 мая, российский бизнесмен подписал договор о продаже футбольного клуба "Челси" консорциуму во главе с американским миллиардером Тоддом Боули. Американский инвестор должен был получить разрешение от правительства Великобритании и от английской футбольной Премьер-лиги.

О том, что Абрамович пытается продать "Челси", стало известно вскоре после начала российского полномасштабного вторжения в Украину. В начале марта Великобритания ввела против российского миллиардера санкции. "Не может быть безопасных гаваней для тех, кто поддерживал жестокое нападение Путина на Украину", - сказал тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Заморозка активов Абрамовича фактически означала, что он не сможет продать клуб, а "Челси" столкнется с операционными трудностями. В итоге правительство страны выдало Абрамовичу временную лицензию для совершения торговых операций.