Дождались! В Латвии наступает метеорологическое лето
В воскресенье, 5 июня, в некоторых регионах Латвии, а в понедельник уже на большей части территории страны наступит метеорологическое лето, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В воскресенье, 5 июня, в некоторых регионах Латвии, а в понедельник уже на большей части территории страны наступит метеорологическое лето, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
Метеорологическое лето начинается, когда пять суток подряд средняя температура воздуха не опускается ниже +15 градусов.
В прошлом году оно в Латвии наступило 2 июня и закончилось 21 августа, а в предыдущие десятилетия в среднем начиналось 19 июня и заканчивалось 27 августа.
В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозовые ливни. Температура воздуха составит +20...+25 градусов, немного прохладнее будет на побережье. Ночью температура воздуха опустится до +7...+15 градусов.
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