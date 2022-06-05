Дождались! В Латвии наступает метеорологическое лето

Метеорологическое лето начинается, когда пять суток подряд средняя температура воздуха не опускается ниже +15 градусов.

В прошлом году оно в Латвии наступило 2 июня и закончилось 21 августа, а в предыдущие десятилетия в среднем начиналось 19 июня и заканчивалось 27 августа.

В ближайшие дни в Латвии ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозовые ливни. Температура воздуха составит +20...+25 градусов, немного прохладнее будет на побережье. Ночью температура воздуха опустится до +7...+15 градусов.