Российские военные впервые с апреля обстреляли Киев ракетами

По предварительной информации, ракеты были выпущены с самолетов Ту-95 над Каспийским морем. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что один человек, пострадавший от обстрела, доставлен в больницу. По его словам, взрывы прогремели в Дарницком и Днепровском районах столицы. В Генштабе ВСУ также подтвердили, что нанесены удары по объектам гражданской инфраструктуры в Киеве.

Таких обстрелов Киев не видел с 28 апреля, когда украинскую столицу посетил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Одна ракета "Калибр" пролетела опасно низко над атомной электростанцией на юге Украины в Николаевской области. Украинская государственная атомная энергетическая компания "Энергоатом" назвала это очередным актом ядерного терроризма.

"Рашисты не понимают, что даже небольшой обломок ракеты, попав в работающий энергоблок, может привести к ядерной катастрофе и утечке радиации", - говорится в сообщении компании.

Генштаб ВСУ обвинил российские войска в применении фосфорных боеприпасов в Харьковской области. Сообщается также о ракетных ударах, обстрелах истребителей и вертолетов в Луганской области. По словам начальника районной военной администрации Сергея Гайдая, в Горском противник разрушил 13 домов, в Лисичанске - пять.

Между тем мэр Краматорска Александр Гончаренко сообщил, что в результате авиаудара российской авиации серьезно пострадали два предприятия.