В Бельгии демонтировали памятник латвийским военнопленным

Как сообщалось, муниципалитет Зедельгема 31 мая демонтировал памятник и поместил его на хранение. Это было сделано без согласования с автором памятника Кристапом Гулбисом и партнерами местного самоуправления в Латвии - Музеем оккупации и его обществом.

Виба пояснила, что в настоящее время готовится официальное письмо в муниципалитет, поскольку Музей оккупации публично выразил протест против демонтажа памятника. Музей оккупации и его общество также отклонили приглашение муниципалитета дистанционно участвовать в конференции Zoom, запланированной на 7 июня.

Директор Музея оккупации заявила, что это приглашение было отклонено по нескольким причинам, в том числе из-за того, что известие о демонтаже памятника не было получено в составе с муниципальным решением или документом. Музей узнал об этом из публичных новостей, а не напрямую от Зедельгема.

"Мы несколько раз говорили самоуправлению, что даже после снятия таблички, переименования площади, формирования рабочей группы, мы все равно считаем, что у нас есть партнеры по сотрудничеству в этом вопросе, которых объединяют договорные отношения. Муниципалитет этого не соблюдает и нарушает принципы сотрудничества", - подчеркнула Виба.

Музей запросит у муниципалитета официальное решение, к примеру, документ, содержащий выдержки из протокола, в котором это решение будет обосновано, а также фактические обстоятельства, в которых в настоящее время находятся памятник и мемориальная доска. Директор Музея оккупации подчеркнула, что как только будут получены официальные документы, музей и его сообщество оценят их содержание.

Как писало агентство LETA, Латвия протестовала против плана бельгийского муниципалитета убрать памятник латышским военнопленным в Зедельгеме.

История демонтажа "Латвийского улья свободы"

30 мая посол Латвии в Бельгии Андрис Разанс обратился в Министерство иностранных дел Бельгии с дипломатической нотой, в которой выразил протест против плана сноса памятника, посвященного латышским военнопленным - "Латвийский улей свободы". В ходе реализации плана бельгийского муниципалитета в сотрудничестве с Музеем оккупации Латвии этот памятник с сентября 2018 года находится в бельгийском городе Зедельгем.

МИД отмечает, что "Латвийский улей свободы" напоминает бельгийскому обществу о трагических последствиях Второй мировой войны - в лагере для военнопленных в этом городе в 1945-1946 годах содержалось более 12 000 латышских военнопленных.

МИД подчеркивает, что только что объявленное муниципалитетом Зедельгема решение о демонтаже памятника без согласования с Музеем оккупации для Латвии неприемлемо. Министерство ожидает от Бельгии точной информации о дальнейшей судьбе памятника и уже неоднократно предлагало муниципалитету решать вопросы, связанные с памятником, в сотрудничестве напрямую с Музеем оккупации Латвии.

Министр иностранных дел Латвии на прошлой неделе указал, что дискуссии о судьбе памятника не принимают во внимание войну России в Украине и активную российскую пропаганду против монумента. Министерство продолжит внимательно следить за развитием событий и решать вопросы в сотрудничестве с бельгийскими властями.

Как сообщалось, 7 июля прошлого года с памятника в Зедельгеме была снята пояснительная табличка, чтобы оценить и при необходимости дополнить содержащуюся в ней информацию. В июле член Европейского парламента Инесе Вайдере сообщила о возможной угрозе памятнику.

Под руководством Вайдере члены Группы исторической памяти Европарламента направили письмо в муниципалитет Зедельгема с призывом сохранить "Латвийский улей свободы", посвященный латвийским солдатам, которые были призваны в легион и после Второй мировой войны заключены в лагерь для военнопленных в Зедельгеме.

По словам депутата, предложение о сносе памятника появилось в ряде бельгийских СМИ, в которых сообщалось, что представители нескольких местных политических сил оказали давление на муниципалитет Зедельгема с целью сноса памятника. Это основано на аргументе, что памятник латышским легионерам "чествует нацистских коллаборационистов". В результате давления муниципалитет Зедельгема принял решение переименовать площадь Свободы, на которой расположен памятник, а также изменить табличку на памятнике.