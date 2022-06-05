В объявленном погранохраной конкурсе победила предприниматель, уже обвиняемая в обмане погранохраны

Пограничники позволили ей получить заказ, несмотря на то, что у фирмы не было должного опыта и она не могла стартовать в конкурсе. Руководство службы, как обычно, ни одного ответственного в своих рядах не видит.

Там продолжают работать и те сотрудники, которых прокуратура обвиняет во взяточничестве.

В суде Видземского предместья Риги рассматривали уголовное дело о взяточничестве и мошенничестве в нескольких конкурсах погранохраны на закупку систем безопасности четыре года назад. Ответственный за закупки начальник управления по обеспечению Валерий Широков и его подчиненный Игорь Журавлев обвиняются в том, что в нескольких конкурсах обеспечили победу ранее избранной фирме, получив за это взятки - от 2% до 6% от суммы сделки, то есть несколько десятков тысяч евро.

Журавлев в погранохране проработал до июня 2019 года, а Широков там работает до сих пор, хоть и был уволен со службы. Среди обвиняемых и предприниматель Кристине Галвиня.

Широков, Журавлев и Галвиня обвиняются в мошенничестве. Поняв, что несколько претендентов стартуют с одинаковыми устройствами, чиновники и предприниматели договорились, что самое дешевое предложение будет признано несоответствующим требованиям. Победило более дорогое, и разницу в 100 тысяч поделили.

Теперь рассмотрение дела отложено на осень, так как кто-то из участников процесса снова заболел. Прокуратура передала дело в суд еще весной прошлого года.

За это время Госпогранохрана впервые объявила конкурс на ремонт комплектов подаренных США сенсоров BuckEye 100. Требование к претендентам - как минимум один договор по ремонту похожих устройств за последние три года и специально обученные сотрудники. Победила фирма K&K Holding Inc.

Ее владелица - обвиняемая в мошенничестве Кристине Галвиня.

Фирма была основана в 2019 году. В 2020 году ее оборот составил 90 тысяч евро. В сообщении руководства сказано, что она в основном занимается производством мебели. После победы в конкурсе фирма сменила название и трижды - адрес. Теперь она называется RS Imperial и зарегистрирована в нежилом частном доме в Медемциемсе.

Договор о ремонте сенсоров привлек и внимание Госконтроля, который в этом году оценивал работы по приведению в порядок восточной границы. Оказалось, фирма вообще не могла принимать участие в конкурсе.

Госконтроль в начале года за констатированные нарушения призвал главу МВД Марию Голубеву и погранохрану оценить ответственность чиновников комиссии по закупкам. По мнению аудиторов, комиссия должна была заметить, что претендент не соответствует требованиям. Это было несложно сделать, так как это видно в публичных базах данных.

Министр потребовала у начальника погранохраны Гунтиса Пуятса провести служебное расследование. Пуятс в ходе проверки небрежность погранохраны не констатировал, так как для его чиновников базы данных недоступны. О мошенничестве и отсутствии опыта была проинформирована полиция. Однако договор не расторгнут.

Министерство внутренних дел результаты служебного расследования погранохраны признало правильными. Нет возможности доказать, что члены комиссии знали, что владелица фирмы обвиняется в мошенничестве и поэтому ее предложение стоило проверять лучше.

Возражения погранохраны и министерства, что закупочная комиссия не могла констатировать, что в 2019 году фирма вообще не работала,

так как не было доступных баз данных, - только отговорки.

На самом деле на сайте Службы госдоходов каждый может проверить, активно ли предприятие. Это можно увидеть по налоговым платежам.

Бюро по надзору за закупками приступило к расследованию дела об административном правонарушении в отношении действий закупочной комиссии погранохраны. Если бюро согласится с Госконтролем в том, что комиссия действовала небрежно, ее членам грозят денежные штрафы.