De Facto: Государство не может перенять арестованное по делу Лембергса имущество

Почти два года назад Рижский окружной суд отстранил Мерони от хранения арестованного имущества, так как суд не убедили его отчеты, и полиция начала расследование в связи с возможной растратой имущества.

Суд потребовал, чтобы Мерони передал арестованное имущество Госагентству обеспечения. Быстро стало понятно, что для агентства это не станет легкой прогулкой. Мерони жаловался, что агентство его не понимает и шлет письма на латышском, который не понимает он.

Очевидно, не сумев справиться, агентство решило привлечь помощников - объявило конкурс для адвокатов и аудиторов. Подали заявки четыре претендента, но 21 февраля закупочная комиссия конкурс остановила. Официальная причина - выданное агентству распоряжение о хранении имущества отменено.

Ни агентство, ни МВД, прикрываясь секретностью, объяснений своих действий не предоставили и призвали со всеми вопросами обращаться в суд, который рассматривает дело Лембергса.

В Рижском окружном суде De Facto признались, что ничего не изменилось - принятое в 2020 году решение о перенятии имущества от Мерони по-прежнему в силе, но о результатах суд молчит.

Бывший министр внутренних дел Мария Голубева рассказала передаче, что этой зимой Кабмин принял решение о дальнейших действиях по перенятию имущества, но детально она ничего сказать не может, так как вопрос рассматривался на закрытой части заседания.

"Конечно, решение суда в силе, в этом сомнений нет, но Кабинет министров конкретно принял решение по поводу того, как мы будем двигаться дальше, выполняя это решение суда", - пояснила Голубева.

Известно лишь то, что правительство, например, дало задачу Министерству юстиции работать над новым законопроектом для управления арестованными долями капитала предприятий. Срок о спешке не свидетельствует - документ нужно подготовить до декабря. В Минюсте, впрочем, отмечают, что эта задача связана не только с делом Лембергса и сначала нужно провести исследование относительно опыта других стран.

Прокурор Айвис Залужинскис, который ведет уголовное преследование Лембергса, не проинформирован, удалось ли почти за два года перенять у Мерони хоть какую-то часть имущества. "Очевидно, выполнить не смогли", - отметил он.

Именно Генеральная прокуратура в 2007 году доверила Мерони как бывшему адвокату Лембергса хранить арестованное по уголовному делу имущество, стоимость которого исчисляется сотнями миллионов евро. В каком состоянии имущество находится сейчас, прокурор сказать не может.

"Чтобы ответить на этот вопрос, этим как раз и должно заниматься Госагентство обеспечения, которому полагается выполнять решение суда. Какое имущество сейчас существует в природе, где оно находится, можно ли его перенять?" - отметил Залужинскис.