Пн, 6.06.2022
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Лийз Ристал, руководитель Wolt Baltic

De Facto: Государство не может перенять арестованное по делу Лембергса имущество

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Скоро исполнится два года с тех пор, как суд разрешил государству перенять на хранение арестованное по делу Айвара Лембергса имущество, включая акции многих компаний - в том числе и ценные. Этого не произошло. Хранитель имущества Рудольф Мерони жалуется, что от него требуют невыполнимого. В феврале Кабинет министров решал, что делать дальше, но о принятом решении и уже сделанном ответственные лица молчат, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.

Почти два года назад Рижский окружной суд отстранил Мерони от хранения арестованного имущества, так как суд не убедили его отчеты, и полиция начала расследование в связи с возможной растратой имущества.

Суд потребовал, чтобы Мерони передал арестованное имущество Госагентству обеспечения. Быстро стало понятно, что для агентства это не станет легкой прогулкой. Мерони жаловался, что агентство его не понимает и шлет письма на латышском, который не понимает он.

Очевидно, не сумев справиться, агентство решило привлечь помощников - объявило конкурс для адвокатов и аудиторов. Подали заявки четыре претендента, но 21 февраля закупочная комиссия конкурс остановила. Официальная причина - выданное агентству распоряжение о хранении имущества отменено.

Ни агентство, ни МВД, прикрываясь секретностью, объяснений своих действий не предоставили и призвали со всеми вопросами обращаться в суд, который рассматривает дело Лембергса.

В Рижском окружном суде De Facto признались, что ничего не изменилось - принятое в 2020 году решение о перенятии имущества от Мерони по-прежнему в силе, но о результатах суд молчит.

Бывший министр внутренних дел Мария Голубева рассказала передаче, что этой зимой Кабмин принял решение о дальнейших действиях по перенятию имущества, но детально она ничего сказать не может, так как вопрос рассматривался на закрытой части заседания.

"Конечно, решение суда в силе, в этом сомнений нет, но Кабинет министров конкретно принял решение по поводу того, как мы будем двигаться дальше, выполняя это решение суда", - пояснила Голубева.

Известно лишь то, что правительство, например, дало задачу Министерству юстиции работать над новым законопроектом для управления арестованными долями капитала предприятий. Срок о спешке не свидетельствует - документ нужно подготовить до декабря. В Минюсте, впрочем, отмечают, что эта задача связана не только с делом Лембергса и сначала нужно провести исследование относительно опыта других стран.

Прокурор Айвис Залужинскис, который ведет уголовное преследование Лембергса, не проинформирован, удалось ли почти за два года  перенять у Мерони хоть какую-то часть имущества. "Очевидно, выполнить не смогли", - отметил он.

Именно Генеральная прокуратура в 2007 году доверила Мерони как бывшему адвокату Лембергса хранить арестованное по уголовному делу имущество, стоимость которого исчисляется сотнями миллионов евро. В каком состоянии имущество находится сейчас, прокурор сказать не может.

"Чтобы ответить на этот вопрос, этим как раз и должно заниматься Госагентство обеспечения, которому полагается выполнять решение суда. Какое имущество сейчас существует в природе, где оно находится, можно ли его перенять?" - отметил Залужинскис.

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