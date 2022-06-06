Пн, 6.06.2022
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Терауда продала квартиру в Риге и купила электромобиль

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Депутат Сейма Вита Анда Терауда в прошлом году продала квартиру в Риге и купила электромобиль, сказано в декларации политика, пишет LETA.

Прошлогодний доход Терауды достиг 158 580 евро, причем наибольшую часть суммы - 99 700 евро - политик получила, продав квартиру в Риге. В прошлом году депутат получила 55 101 евро в качестве зарплаты в Сейме и 1 529 евро пособий от Агентства государственного социального страхования. Для сравнения, в 2020 году депутат заработала 53 976 евро.

Терауда купила электромобиль Hyundai Ioniq 2021 года выпуска в лизинг с оплатой в размере 420 евро в месяц, говорится в декларации. Политик также владеет землей и стройкой в Риге.

Несмотря на продажу квартиры, сбережения Терауды в прошлом году резко сократились. В 2021 году безналичные сбережения политика достигли 3795 евро, а в 2020-м - 32 997 евро. Большую часть сбережений депутат вложила в Федеральный кредитный союз США.

В прошлом году политик хранила в инвестиционном фонде 190 092 доллара (177 111 евро), что на 19 778 долларов (18 433 евро) меньше, чем в 2020 году.

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