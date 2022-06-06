Лавров отменил поездку в Сербию: соседние страны закрыли небо для его самолета

Об этом написали "Вечерние новости", опубликовав копию соответствующего документа от властей Черногории.
Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова подтвердила ТАСС, что власти Болгарии
не разрешили пролет самолета с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на борту через воздушное пространство страны.
5 июня вечером стало известно, что визит Лаврова в Белград отменен, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на высокопоставленный источник в российском МИДе.
На вопрос, отменена ли поездка, источник ответил, что российская дипломатия "способностью к телепортации еще не овладела".
Ранее 5 июня премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что ситуация вокруг визита Лаврова очень сложная и что президент Александр Вучич вынужден заниматься логистикой этого визита.
Сербия продолжает поддерживать хорошие отношения с Россией после начала вторжения в Украину. В конце мая президенты обеих стран договорились о новом трехлетнем соглашении на поставки российского газа.
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