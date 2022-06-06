"Наша страна просто выживает": Лазарева о России, разводе и жизни в эмиграции

Татьяна Лазарева объяснила, что все еще замужем за Шацем. Она отметила, что у них сейчас сложный период. Они не живут вместе, но в то же время свободной она назвать себя не может.

"Миша [...] улетел в Израиль искать какое-то применение своей стендаперской деятельности, видимо. Ему же нужно как-то развивать себя и дальше что-то делать, зарабатывать. Статус у нас прежний - мы женаты. Мы не развелись, наконец-то я могу это сказать.

Получилось, что каждый живет теперь своей отдельной жизнью. Раньше у нас был общий проект телевизионный, крепко держащий нас, потом его не стало, и что-то надо было делать. Ну и вот каждый стал что-то делать", - цитирует Лазареву Spletnik.ru.

Лазарева и Шац пытаются общаться, и каждый старается делать что-то свое.

"Что нас еще держит? Что мы будем делать, если у нас у каждого будет свое? Такого не было, сейчас оно появилось. Конечно, хочу [влюбиться]. Но тут дело как раз в свободе такого принятия решения, потому что пока ты все-таки в каких-то договоренностях существуешь, то я не так воспитана, я не могу. Какие-то есть нормы, надеюсь, я успела их все-таки детям передать, что существует некая договоренность, которую нельзя, не оговорив, предавать", - объяснила Татьяна.

Татьяна Лазарева выразила мнение по поводу главной проблемы в России. Она предположила, что дело в том, что многие вещи в стране делаются "неосознанно, на автомате". Это, "пожалуй, самое главное, что сгубило россиян": "Не думать ни о чем, не включать мозг, жить на автомате и подчиняться той картинке, которую вокруг тебя делают. [...] Нежелание задумываться, нежелание брать на себя ответственность".

"Я считаю, что наша страна просто выживает. Да, она очень хорошо умеет это делать. Это национальная идея. Выживем, затянем пояса, всем покажем. Этот внешний враг, ради которого мы затягиваем постоянно пояса какие-то, что-то терпим, но зато мы удивительно выживающий народ.

А когда ты начинаешь жить нормально, тебе говорят: "Уезжай, не мешай нам выживать", - подчеркнула Татьяна Лазарева.

В Москву актриса пока не планирует возвращаться. Она заметила, что ей там "нечего делать", хотя не исключает для себя такой возможности.

Видео: Интервью с Татьяной Лазаревой