Убийство Бункуса: задержанные бизнесмены обжаловали решение суда об аресте

Третий подозреваемый по делу пока не обжаловал это решение суда.

Уже сообщалось, что в конце мая полиция задержала трех человек - бизнесмена Михаила Ульмана, бизнесмена Александра Бабенко и еще одного мужчину.

Во вторник, 24 мая, Госполиция заявила, что ей удалось выявить цепочку практически всех причастных к преступлению - от заказчика до организатора и исполнителя. 24 мая были задержаны несколько человек, в том числе исполнитель и заказчик.

В настоящее время дело переквалифицировано на статью Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной группой. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.

В то же время полиция призывает тех, кто не предоставил всей известной им информации в связи с расследованием дела, или тех, кто может дать показания, добровольно заявить о себе и сотрудничать с полицией.

Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а сам Бункус обращался в полицию в 2016 году из-за угроз, но дело было закрыто.

Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года в районе Лесного кладбища в Риге.