Повторная проверка не подтвердила связи между летальным исходом и вакциной Janssen

По словам начальника отдела по связям с общественностью ZVA Диты Окмане, это единственный случай, который был подвергнут повторной оценке, поскольку была получена новая информация о возможных побочных эффектах разработанной компанией Janssen вакцины против Covid-19. В октябре Европейское агентство лекарств подтвердило новый побочный эффект вакцины Janssen - венозную тромбоэмболию, поэтому ZVA пересмотрел отчет о летальном исходе по собственной инициативе.

Повторная проверка также не выявила связь между летальным случаем и вакциной.

Исторический контекст

К 30 мая этого года ZVA завершило оценку 45 отчетов о побочных реакциях на вакцины против Covid-19, в которых сообщалось о смертельных случаях через несколько дней или месяцев после вакцинации.

Как уже сообщалось ранее, среди 45 оцененных отчетов о смертельных исходах в 44 не была подтверждена связь с вакцинацией против Covid-19, но один случай со смертельным исходом был, вероятно, связан с применением вакцины Vaxzevria.

При оценке этого случая ZVA обнаружило, что в этом случае был возможен очень редкий побочный эффект препарата Vaxzevria - синдром тромбоза с тромбоцитопенией (TTS).

Отчет о рассмотренных побочных реакциях у человека в возрасте от 55 до 60 лет со смертельным исходом на седьмой день после получения первой дозы вакцины Vaxzevria был получен ZVA 21 июля прошлого года, а человек был вакцинирован в апреле прошлого года.

ZVA заявляет, что были зарегистрированы очень редкие случаи TTS только с вирусными векторными вакцинами Vaxzevria и Janssen, которые в некоторых случаях возникают одновременно с кровотечением и чаще всего - в течение трех недель после вакцинации. TTS включен в инструкцию к применению этих вакцин и описание препарата.

При этом TTS не включен в список побочных эффектов вакцин Comirnaty от Pfizer-BioNTech и Spikevax от Moderna.

TTS существенно отличается с клинической точки зрения от тромбоза, который довольно часто встречается в медицине, и всегда включает сопутствующую тромбоцитопению - пониженное содержание тромбоцитов в крови. В медицине тромбоз без сопутствующей тромбоцитопении - это не то же самое, что побочный эффект от Vaxzevria.

В остальных 44 оцененных отчетах летальный исход нельзя достоверно связать с вакцинацией. В некоторых случаях полученной информации было недостаточно для установления причинно-следственной связи, например, отсутствуют данных патологоанатомических исследований.

К 30 мая этого года ZVA получило в общей сложности 53 отчета о побочных реакциях, в которых содержится информация о летальных исходах, произошедших через несколько дней или месяцев после вакцинации против Covid-19. Из всех этих отчетов оценка восьми зарегистрированных случаев все еще продолжается или будет начата.

Данные ZVA показывают, что к 31 мая было получено 3451 сообщение о предполагаемых побочных реакциях на вакцину Covid-19.

На сегодня вакцинация против коронавируса в Латвии была проведена два миллиона раз. Статистика свидетельствует, что о побочных эффектах сообщалось примерно один раз на каждые 800 прививок.

В большинстве, или 76% случаев о побочном эффекте сообщали пациенты, а в 24% случаев отчет был подан врачами.

Большинство людей сообщали о реакциях на вакцину, указанных в инструкции к препарату, таких как боль в месте инъекции, повышение температуры, озноб и усталость. Эти симптомы обычно возникают в течение восьми-десяти часов после вакцинации и проходят сами по себе в течение двух-трех дней.

Полученные отчеты также включают сообщения о предполагаемых нежелательных реакциях, представляющих особый интерес, которые подвергаются особо тщательному отслеживанию. Это, например, 25 сообщений о миокардите, два сообщения о перикардите, девять сообщений об одностороннем парезе мышц лица различной степени, одно сообщение о тромбозе с тромбоцитопенией, пять - о тромбоцитопении, два - об иммунной тромбоцитопении, 24 - о венозной тромбоэмболии, четыре - о синдроме Гийена-Барре, 14 сообщений об анафилаксии и 12 сообщений о потери вкуса и обоняния различной степени.