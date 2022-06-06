"Для развития/За!" призовет рассмотреть Законопроект о гражданском союзе

Так политик ответил на вопрос о дальнейшей судьбе законопроекта о гражданском союзе, после того, как он не был принят из-за отсутствия кворума.

Даниэлс Павлютс подчеркнул, что отсутствие кворума было достигнуто искусственно и преднамеренно некоторыми депутатами в Сейме. Такое действие по данному вопросу, основанное на постановлении Конституционного суда (КС), можно расценивать как злоупотребление доверием к законодателю, подчеркнул политик.

Сопредседатель партии добавил, что вопрос о включении этого законопроекта в одно из ближайших заседаний Сейма будет решать президиум парламента.

Как сообщалось, 2 июня Сейм не смог принять законопроект о гражданском союзе из-за отсутствия кворума.

Если законопроект не будет принят в течение оставшегося срока 13-го Сейма, то 14-й Сейм может решить, продолжать ли его рассмотрение. Полномочия 13-го Сейма заканчиваются осенью.

Для того чтобы Сейм имел кворум или имел кворум, в голосовании должны участвовать не менее 50 депутатов, при этом на последних заседаниях, на которых рассматривался этот законопроект, голосовало около 40 депутатов.

Ранее RUS TVNET уже писал об этом законопроекте.

Каспарс Залитис, руководитель сообщества Dzīvesbiedri, ранее заявил в эфире TVNET, что в случае непринятия законопроекта о гражданском союзе вопросы установления семейного факта будут решаться в международном суде.

Законопроект о гражданском союзе был призван ввести новый вид юридической регистрации совместного проживания двух взрослых, включая возможность регистрации однополых отношений.