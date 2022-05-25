В Латвии действительно хотят ввести понятия "родитель № 1" и "родитель № 2"?

Кто все эти люди, чтобы учить меня жить? (с)

Инициативу по изменению Конституции поддерживают различные консервативные силы и сторонники "традиционной семьи".

Одной из таких организаций, выступающих за "семейные ценности" и агитирующих за принятие данных поправок к Конституции, является общество "Ассоциация Семья". На своей интернет-странице они разместили агитационные материалы в пользу принятия данных поправок и сняли видеоролик. Долгое время председателем правления ассоциации была Илона Бремзе, которая по списку Национального объединения баллотировалась на выборах в 12-й Сейм.

Нынешний председатель "Ассоциации Семья" Рихардс Костиговс также не чурается участия в политике. Так, на муниципальных выборах 2021 года он представлял Союз зеленых и крестьян (СЗК) в Гулбенском крае.

На этой же интернет-страничке рассказывается об уже упомянутом обществе Latvijas vīru biedrība, которое было создано летом 2021 года и поставило своей первой задачей внесение в Центральную избирательную комиссию поправок о закреплении понятия семьи в основном законе страны.

Кроме того, издание Рижской архиепархии Латвийской римско-католической церкви Katolis.lv тоже разместило на своей странице меморандум об укреплении семейных ценностей.

Интересное совпадение, что юридические адреса Katolis.lv и общества "Ассоциация Семья" располагаются в одном и том же здании на улице Клостера, 4, в Старой Риге.

Подобные инициативы также продвигают и некоторые латвийские политики, например Сандис Точс, Рамона Петравича, Юлия Степаненко. По случайному (а возможно, и не очень) стечению обстоятельств они все состоят в партии "Латвия на первом месте" (LPV), которую основал Айнарс Шлесерс.

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За что на самом деле предлагают подписаться?

Сейчас статья 110 Конституции гласит: "Государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей. Государство оказывает особую помощь детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, или жертвам насилия".

Полный текст предлагаемых поправок к Конституции звучит так: "Государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной - и семью, основанную на браке, родстве или усыновлении. Государство защищает права ребенка, включая право расти в семье на основе мать-женщина и отец-мужчина - право и свободу воспитывать детей в соответствии со своими религиозными и философскими убеждениями.

Государство, в частности, оказывает помощь детям-инвалидам и их опекунам, детям, лишенным родительской опеки, или жертвам насилия, многодетным семьям, а также матерям и отцам, которые воспитывают детей без второго родителя".

Работающий в Европарламенте латвийский юрист Алексей Димитров в интервью RUS.LSM рассказал что означают для Латвии такие поправки. По его словам, в такой редакции Конституции семьей будут являться только люди, состоящие в браке. Даже разнополые гетеросексуальные отношения, которые не зарегистрированы как брак, не будут считаться семьей.