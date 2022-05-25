В Латвии действительно хотят ввести понятия "родитель № 1" и "родитель № 2"?

Последнее время в социальных сетях и родительских чатах в WhatsApp распространяется информация о необходимости подписаться за закрепление понятия семьи в Конституции Латвии. В противном случае "уже вскоре мамы и папы рискуют превратиться в "родитель-1" и "родитель-2", гласят подобные призывы. RUS TVNET попытался разобраться, чем обусловлена очередная вспышка интереса к этой теме.
Предыстория
Во многих родительских чатах начали распространять сообщения с почти идентичным текстом: "Latvijas vīru biedrība выдвинула инициативу о том, чтобы закрепить понятие семьи в Конституции Латвии. Нужно собрать 150 000 подписей. Если этого не случится, то с 01.08.2022 мы с вами станем не мамой и папой, а родителем № 1 и и родителем № 2". Далее идут ссылки, по которым можно получить больше информации и подписаться за инициативу. В социальной сети Facebook эту инициативу поддержали и другие общественные организации, которые также призывают подписаться за внесение этих поправок.
RUS TVNET собрал, кто продвигает эту инициативу, почему именно сейчас и что она значит для Латвии.
Начало истории
Еще в 2005 году консервативные силы в обществе и парламенте добились того, чтобы Сейм Латвии принял поправки к Конституции Латвии, согласно которым была изменена статья 110, где в новой редакции ясно прописали, что брак - это союз между мужчиной и женщиной. Таким образом, в Конституции запретили однополые браки.
В ноябре 2020 года сторонники традиционных ценностей получают неожиданный удар, когда Конституционный суд (КС) признает не соответствующей Конституции норму об отсутствии права на отпуск по рождению ребенка для однополых пар.
В ходе рассмотрения этого иска КС признал, что 10-дневный отпуск по случаю рождения ребенка положен не только отцу ребенка, как сказано в Законе о труде, но и другим близким лицам, чтобы как можно лучше обеспечить соблюдение прав ребенка. Узнав решение КС, истица написала в Twitter: "За равенство и защиту всех семей".
Bez papildu aizķeršanās esmu kļuvusi par pirmo sievieti LV vēsturē, kas dosies atvaļinājumā saskaņā ar DL 155. p. 1. d. un kam ir apstiprināta paternitātes pabalsta izmaksa likumā noteiktajā apmērā no soc. apdr. iemaksu algas. PAR visu ģimeņu līdztiesību un aizsardzību! ❤️
Тогда же председатель КС Санита Осипова указала, что: "Государство в равной мере должно уважать также тех членов общества, которые образуют однополые отношения, и должно уважать то, что такие пары могут создавать семьи".
Кроме того, суд призвал государство обеспечить защитой и поддержкой все семьи, в том числе однополые, а необходимые изменения в законах внести до 1 июня 2022 года.
Консервативные силы попытались нанести ответный удар и не допустить, чтобы однополые пары получили хоть какой-то элемент равноправия. Для этого в январе 2021 года Национальноеобъединение озвучило идею расширить 110-ю статью Конституции словами, что брак это не только "союз между мужчиной и женщиной", но и "основу которого составляют мать (женщина) и отец (мужчина)".
Поправки от Национального объединения не прошли в Сейме, но уже через несколько месяцев с этим же предложением выступила инициативная группа Latvijas vīru biedrība (в переводе с латышского - "Латвийское общество мужей". - Прим. ред.). Андарс Игнац, лидер общества, при регистрации инициативы в Центральной избирательной комиссии (CVK) заявил: "Важно, что эта инициатива идет со стороны народа. Основной аргумент, почему наше общество подало инициативу: как сегодня, так и в будущем понятно, что это желание народа".
Смысл данной инициативы, по мнению организаторов, еще и в том, что если удастся набрать подписи примерно 155 тысяч избирателей, то Сейм обязан будет рассмотреть поправки. Если же Сейм их не примет, то проект изменения Конституции будет вынесен на всеобщий референдум. Подписаться за данную инициативу с поправками к Конституции избиратели могут в течение года - с 30 июля 2021 года по 29 июля 2022 года.
Как мы видим, сроки когда можно подписаться за инициативу, уже подходят к концу и остается только два месяца. А за уже прошедшие 10 месяцев инициативу подписали только чуть более 40 тысяч избирателей. Это и стало одной из причин, почему сейчас так сильно активизировались организаторы.
Второй причиной активизации организаторов стало открытие нового политического цикла и приближение выборов. 1 октября в Латвии пройдут выборы в 14-й Сейм. Защищая "традиционные ценности", некоторые политические силы пытаются сплотить свой электорат и добиться узнаваемости и поддержки.
Кто все эти люди, чтобы учить меня жить? (с)
Инициативу по изменению Конституции поддерживают различные консервативные силы и сторонники "традиционной семьи".
Одной из таких организаций, выступающих за "семейные ценности" и агитирующих за принятие данных поправок к Конституции, является общество "Ассоциация Семья". На своей интернет-странице они разместили агитационные материалы в пользу принятия данных поправок и сняли видеоролик. Долгое время председателем правления ассоциации была Илона Бремзе, которая по списку Национального объединения баллотировалась на выборах в 12-й Сейм.
Нынешний председатель "Ассоциации Семья" Рихардс Костиговс также не чурается участия в политике. Так, на муниципальных выборах 2021 года он представлял Союз зеленых и крестьян (СЗК) в Гулбенском крае.
На этой же интернет-страничке рассказывается об уже упомянутом обществе Latvijas vīru biedrība, которое было создано летом 2021 года и поставило своей первой задачей внесение в Центральную избирательную комиссию поправок о закреплении понятия семьи в основном законе страны.
Кроме того, издание Рижской архиепархии Латвийской римско-католической церкви Katolis.lv тоже разместило на своей странице меморандум об укреплении семейных ценностей.
Интересное совпадение, что юридические адреса Katolis.lv и общества "Ассоциация Семья" располагаются в одном и том же здании на улице Клостера, 4, в Старой Риге.
Подобные инициативы также продвигают и некоторые латвийские политики, например Сандис Точс, Рамона Петравича, Юлия Степаненко. По случайному (а возможно, и не очень) стечению обстоятельств они все состоят в партии "Латвия на первом месте" (LPV), которую основал Айнарс Шлесерс.
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За что на самом деле предлагают подписаться?
Сейчас статья 110 Конституции гласит: "Государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и детей. Государство оказывает особую помощь детям-инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей, или жертвам насилия".
Полный текст предлагаемых поправок к Конституции звучит так: "Государство защищает и поддерживает брак - союз между мужчиной и женщиной - и семью, основанную на браке, родстве или усыновлении. Государство защищает права ребенка, включая право расти в семье на основе мать-женщина и отец-мужчина - право и свободу воспитывать детей в соответствии со своими религиозными и философскими убеждениями.
Государство, в частности, оказывает помощь детям-инвалидам и их опекунам, детям, лишенным родительской опеки, или жертвам насилия, многодетным семьям, а также матерям и отцам, которые воспитывают детей без второго родителя".
Работающий в Европарламенте латвийский юрист Алексей Димитров в интервью RUS.LSM рассказал что означают для Латвии такие поправки. По его словам, в такой редакции Конституции семьей будут являться только люди, состоящие в браке. Даже разнополые гетеросексуальные отношения, которые не зарегистрированы как брак, не будут считаться семьей.
Кроме того, в ответ на принятие подобных поправок жители Латвии смогут подать иск в Европейский суд по правам человека. И государство почти наверняка проиграет эти дела.
Таким образом, от подобных инициатив пострадают не только однополые пары, против которых, по сути, и направлен данный законопроект, но и обычные люди, живущие вместе, но не оформляющие отношения официально.
Организаторы и сторонники традиционных ценностей пытаются сподвигнуть людей подписываться активнее, используя разные методы, в том числе различные "страшилки". Самой распространенной из них стала идея, что, если не защитить традиционные устои и предложенное понятие семьи и не подписаться за внесение данных поправок, то мама и папа превратятся в "родителя № 1" и "родителя № 2".
Этот аргумент используется не только в рассылках по родительским и другим чатам, данный прием эксплуатирует и латвийский политик Сандис Точс, который призывает подписываться за поправки в своем Facebook.
Еще один политик, который упоминает аргумент про родителя и партнера вместо матери и отца, - Рамона Петравича. Так, по ее словам, "женщина в браке - жена или мать, мужчина - муж или отец, а по этому закону они будут партнерами номер один и номер два или какими-то лицами".
Станем ли мы "родителем № 1" и "родителем № 2"?
Пугая понятиями "родитель № 1" и "родитель № 2", консервативные силы намекают на Закон о гражданском союзе, который вскоре будет рассматриваться Сеймом.
Закон о гражданском союзе подготовило Министерство юстиции в ответ на решение Конституционного суда от 2020 года об обязанности государства обеспечить юридическую защиту однополых семей.
Многие годы люди называют гражданским браком и союзом фактическое сожительство. Новый закон же, наоборот, предлагает "легализовать" это понятие и привнести права и обязанности в такие отношения, чтобы защитить эти семьи. В соответствии с этим законом гражданский союз - это нотариально заверенное соглашение между двумя физическими лицами, которое регулирует права и обязанности сторон:
С заключением гражданского союза стороны несут взаимную обязанность заботиться и поддерживать друг друга, вести общее хозяйство в соответствии с доходом каждой из сторон. При этом имущественные отношения сторон заканчиваются с прекращением союза;
Заключить гражданский союз смогут любые совершеннолетние жители Латвии;
Как и в обычном браке, существует ответственность по совместным обязательствам, например кредитам;
Законопроект предусматривает порядок прекращения гражданского союза у нотариуса или в судебном порядке;
Законопроект не дает права наследования и не регулирует вопрос о правах детей, если только стороны не имеют совместных детей.
Законопроект вызвал большое внимание в обществе, потому что предполагается, что он легализует однополые отношения. На самом деле это не совсем так: в проекте закона отсутствует какое-либо упоминание о сексуальной ориентации или поле людей, желающих заключить гражданский союз. А это значит, что применять нормы нового закона смогут все жители Латвии, не состоящие в официальном браке, но при этом желающие каким-либо образом защитить свои отношения и свою семью.
И, конечно, стоит сказать о том, что законопроект не вводит понятия "родитель № 1" и "родитель № 2", которые так часто упоминают сторонники консервативных ценностей и которыми пугают других людей в попытках мотивировать их на подписание поправок. Законопроект носит сугубо практический характер и регламентирует экономические вопросы совместной жизни.
Таким образом, можно сказать, что противники идеи гражданского союза намеренно распространяют фейки и недостоверную информацию ради достижения своих целей, в том числе политических.
Подобная обстановка и риторика не способствуют созданию атмосферы терпимости в обществе. И вот уже в центре Риги трое молодых людей срывают развевающийся флаг, поддерживающий ЛГБТ-сообщество. Видео набрало более 270 тыс. просмотров в TikTok, а в комментариях пользователи выражают поддержку совершенным действиям.
И на таком фоне уже в этот четверг, 26 мая, Сейм будет решать, отложить ли принятие закона до октября, оставив решение за новым составом парламента, или рассмотреть и принять Закон о гражданском союзе сейчас.
Общественная организация Dzīvesbiedri, которая выступает за принятие этого законопроекта,опубликовала пост в Facebook и создала страничку мероприятия, где приглашает своих сторонников и неравнодушных людей выйти на пикет к Сейму 26 мая и выразить поддержку Закону о гражданском союзе. На момент написания статьи на страничке мероприятия отметилось почти 500 человек.
В обществе Dzīvesbiedri уверены - если отложить принятие законопроекта, то это станет существенным ударом по бесчисленному количеству латвийских семей, которые в настоящее время не защищены законом.
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