Видео ⟩ Ночью в Каугури произошла массовая драка
Среди ночи в Каугури недалеко от многоэтажного дома на улице Сколас между местными жителями произошел конфликт, сообщает передача Degpunktā.
Среди ночи в Каугури недалеко от многоэтажного дома на улице Сколас между местными жителями произошел конфликт, сообщает передача Degpunktā.
Прямо у скамеечки, расположенной возле остановки общественного транспорта в Каугури, ночью произошел конфликт с участием нескольких мужчин, который впоследствии перерос в драку. Окружающие заявили, что причина спора не была ясна.
Кто-то из окружающих запечатлел драку в момент, когда к громкой компании подбежали полицейские. Их присутствие до конца не успокоило драчунов.
Однако полицейским удалось усмирить толпу, и конфликт закончился. У вовлеченных друг к другу не было претензий, и они не хотели писать заявление. Потом группа разошлась. Уже утром полицейский экипаж на улицу Сколас пришлось вызывать повторно - только уже владельцам нескольких автомобилей, которые участники драки испортили.
Передача сообщает, что скандалившие - жители Слоки и Каугури. Неофициально известно, что конфликт был прекращен только в присутствии полицейских, но на самом деле главные герои драки обещали отомстить.
Видео: Сюжет Degpunktā
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