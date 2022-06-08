Видео ⟩ Ночью в Каугури произошла массовая драка

Прямо у скамеечки, расположенной возле остановки общественного транспорта в Каугури, ночью произошел конфликт с участием нескольких мужчин, который впоследствии перерос в драку. Окружающие заявили, что причина спора не была ясна.

Кто-то из окружающих запечатлел драку в момент, когда к громкой компании подбежали полицейские. Их присутствие до конца не успокоило драчунов.

Однако полицейским удалось усмирить толпу, и конфликт закончился. У вовлеченных друг к другу не было претензий, и они не хотели писать заявление. Потом группа разошлась. Уже утром полицейский экипаж на улицу Сколас пришлось вызывать повторно - только уже владельцам нескольких автомобилей, которые участники драки испортили.

Передача сообщает, что скандалившие - жители Слоки и Каугури. Неофициально известно, что конфликт был прекращен только в присутствии полицейских, но на самом деле главные герои драки обещали отомстить.

Видео: Сюжет Degpunktā