Комик Идрак Мирзализаде: "Ты шутил о чем-то раньше и продолжил об этом шутить - просто грустнее"

— Работаешь с кем-нибудь из уехавших?
— Я со всеми общаюсь, но двигаюсь более-менее самостоятельно. Ну вот Гарик [Оганисян] приехал, делаем наш общий канал. С несколькими комиками из Москвы вместе работаем. Есть комик из Беларуси, мы много чего пишем вместе, помогает с "Не все так однозначно". Я не называю его имя, чтобы это не было проблемой для него. Вроде бы все.
— А почему это может быть проблемой?
— Потому что все, что мы пишем, в основном «политическое». И думаю, ему было бы не очень прикольно. Он сейчас в России.
— Ты прямо сейчас в Тбилиси, рядом есть и другие русскоязычные комики. Вы не хотите развивать что-то вроде "Стендап-клуба № 1"?
— Ребята, которые приехали сюда, пробуют сделать что-то подобное. Собираются проводить разные мероприятия, чтобы как-то друг друга поддерживать. Но я этим не занимаюсь.
— Мне в жизни хватило одного стендап-клуба на Новом Арбате. Мы много всего там делали. Сейчас я бы хотел один чуть-чуть поплавать, понаблюдать, что вообще происходит, и понять, что делать.
— А с теми, кто остался в России, ты общаешься?
— Конечно. С некоторыми мы созваниваемся раз в месяц, с некоторыми почаще. Узнаем, как дела, пытаемся нащупывать противоречия и находить консенсусы.
— В 2017–2020 годах многие узнали про независимый российский стендап. Было много внимания, комиков хвалили за смелость. В последний год, после того как тебя выгнали из России, все как-то поутихло. Как думаешь, насколько твоя история повлияла на стендап-среду?
— Повлиять-то повлияла, по-любому. Мне много кто писал. Но как именно, я ответить не могу. Я существую в отрыве от ребят, все это время я жил не Москвой и не Россией. Я жил своими делами и не так пристально наблюдал за тем, что там происходит.
Точно могу сказать, что ребята-комики оказались в неприятной ситуации. Многим было трудно это осмыслить. Представь: твоего друга выгнали из страны, в которой вы вместе работали. Это немного напрягает.
С точки зрения творчества, думаю, люди прошли путь от "Нам говорят, что что-то нельзя, значит, мы должны говорить об этом еще больше" до "Блин, лучше быть тише, аккуратнее".
— Я, может, ошибаюсь, но кажется, буквально все в стендапе выбрали "стать тише".
— А кто был не тихим? Те, кто шутил о политике, уехали.
Мы начали делать разные свои проекты вроде "Порараз Бирацца" в "Стендап-клубе" еще в 2016–2017-м. Если вспоминать, то тогда мы шутили прямо, жестко. Особенно Саша Долгополов, ему уже тогда это было интересно.
У меня лично политические шутки стали появляться, когда начали принимать откровенно тупые репрессивные законы вроде закона об оскорблении власти.