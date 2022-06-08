Комик Идрак Мирзализаде: "Ты шутил о чем-то раньше и продолжил об этом шутить - просто грустнее"

— Я всегда хотел. И до того, как переехал в Москву, у меня было два выступления на белорусском языке. Сейчас я ощущаю потребность разговаривать на своем родном языке среди белорусов. И потребность выступать на белорусском языке. Я это сделал, и мне очень понравилось.

— Есть кто-то из комиков, кто в прошлых десятилетиях, на твой взгляд, хорошо осмысляет тему войны?

— Американские комики часто выступали на тему войны. Много кто. По-любому Джордж Карлин и Луи Си Кей затрагивали эту тему. Да все как-то об этом говорили в американской творческой среде, не только в стендапе. Там принято говорить обо всем, вот они и говорят сразу обо всем.

— Почему в России не принято говорить обо всем?

— Я начал читать [статьи и книги по] истории. Не только после своего изгнания, а в целом последние два года с тех пор, как в Беларуси были события. Я начал изучать, что такое Россия. Я тогда об этом задумался, потому что русские заявляют, что они и белорусы братья, но такого сопереживания эмигрантам и в целом белорусскому населению я не видел в российском обществе, как это было в Литве или Польше.

Я начал интересоваться, какие политические движения были в России — и до этого в СССР. И я понимаю, что свободомыслящих людей всегда не особо слушали. Диссидентов, которые в советское время постоянно говорили о нарушении прав человека, просто сажали в психбольницы, в тюрьмы, не давали жить. В 1990-х казалось, что пришло время свободы. Все опять что-то говорят, но умных людей опять не слушают. Их убивали, другие люди с этим мирились. Не всем, но массе, как понимаю, плевать. И это даже в условиях более-менее свободной журналистики. А сейчас ожидать, что что-то получится в условиях, когда вообще нет журналистики, блин, наверное, странно.

— Почему ты говоришь так, как будто это уже конец?

— Я не говорю, что конец. Я просто не знаю… Слишком активно говорят про ядерное оружие. Меня это бесит.

Я разговаривал с друзьями-комиками из Москвы, и я действительно боюсь той пропасти, которая будет возникать между нами. Я рад, что буду видеться с некоторыми и мы будем сокращать эту пропасть. Но в России действительно сложнее обо всем говорить. А если люди будут говорить, они будут рисковать всем. И тут резонный вопрос: "А для чего?" Чтобы кто-то потом сказал: "Вот довыпендривался"?

Ты меня поймала в период максимально пессимистичных настроений. Грустно, что все развалилось и непонятно куда пойдет — именно потому, что страна в такой ситуации. Как будто идет не к свету.