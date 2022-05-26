Видео ⟩ Комик Дмитрий Романов о Нурлане Сабурове: "Он совершил ошибку"

Комик уверен, что Сабуров отправился в тур в неподходящее время: "Он совершил ошибку. Ошибку в том, что он поехал с этими концертами в этот момент. Нужно было эти концерты как минимум перенести или отменить как максимум".

Романов полагает, что Нурлан Сабуров может исправить свою ошибку, высказавшись о том, что его концерты были несвоевременными. Романов указал в интервью Юрию Дудю, что публичные люди должны высказывать свое мнение о войне в Украине, поскольку у них есть своя аудитория и на нее можно оказать влияние. Он осудил тех, кто поддерживает действия российского правительства: "Я видел концерт, который прошел в "Лужниках", видел Певцова с буквой Z, Машкова с буквой Z в голове. Это просто стыд и срам. Мне не хочется обижать никого, но существует такая тема, что у этих актеров не имеется высокого интеллекта".