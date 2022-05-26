Чт, 26.05.2022
Бриедис из той части общества, которая не знает, кто убивал людей в Буче. Мнение его тренера... Это абсолютно неприемлемо для меня. Это моя главная претензия, потому что он всегда позиционировал себя как патриот. Кристап Зутис, боксер
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  • Комик Дмитрий Романов о Нурлане Сабурове: "Он совершил ошибку"

Видео ⟩ Комик Дмитрий Романов о Нурлане Сабурове: "Он совершил ошибку"

ФОТО: Кадр из видео/ коллаж RUS TVNET

Комик Дмитрий Романов стал героем нового выпуска YouTube-шоу "вДудь" и высказался о скандале вокруг комика Нурлана Сабурова, пишет Spletnik.ru.

Дмитрий Романов также прокомментировал скандал, который произошел во время американских гастролей Нурлана Сабурова: зрители требовали высказаться против войны в Украине.

Комик уверен, что Сабуров отправился в тур в неподходящее время: "Он совершил ошибку. Ошибку в том, что он поехал с этими концертами в этот момент. Нужно было эти концерты как минимум перенести или отменить как максимум".

Романов полагает, что Нурлан Сабуров может исправить свою ошибку, высказавшись о том, что его концерты были несвоевременными. Романов указал в интервью Юрию Дудю, что публичные люди должны высказывать свое мнение о войне в Украине, поскольку у них есть своя аудитория и на нее можно оказать влияние. Он осудил тех, кто поддерживает действия российского правительства: "Я видел концерт, который прошел в "Лужниках", видел Певцова с буквой Z, Машкова с буквой Z в голове. Это просто стыд и срам. Мне не хочется обижать никого, но существует такая тема, что у этих актеров не имеется высокого интеллекта".

Видео: Интервью с Дмитрием Романовым

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