"Слишком острые" дебаты в Сейме: депутаты Риекстиньш и Гобземс чуть не подрались

По наблюдениям агентства LETA, взаимный обмен Риекстиньша и Гобземса нелестными фразами - не редкость. На этот раз конфликт произошел, когда Гобземс на пленарном заседании выступал с речью о пособиях для воспитываемых в семьях детей, отметив, что нужно заботиться о детях, а не об азартных играх или швейцарском адвокате Рудольфе Мерони, "который не отдает Латвийской Республике имущество, несмотря на то, что министр юстиции - Борданс".

Товарищ Яниса Борданса по партии "Консервативные" Риекстиньш со своего места спросил у Гобземса, какая связь у сказанного им с темой дебатов, на что Гобземс ответил, что нужно образовываться, чтобы понять это. "Господин Риекстиньш, вам надо образовываться, тогда вы поймете, какова связь", - сказал Гобземс.

Последовало голосование, после которого на дебатах снова выступил Гобземс и попытался убедить присутствующих, что более высокие пособия на детей будут способствовать рождаемости и принесут много положительных перемен. "Женщины моего возраста пишут, что они готовы родить ребенка", - сказал Гобземс, после чего из зала заседания прозвучал трудно понятный присутствующим комментарий Риекстиньша. Гобземс резким тоном призвал Риекстиньша помолчать хоть раз и назвал его кретином.

После того, как Гобземс отправился на свое место, в зале поднялся крик.

На снятых депутатом Эриком Пуценсом видео слышно, что в это время в зале заседаний звучит слово "пид***с".

Отдельные депутаты указали, что такое обозначение Гобземс посвятил Риекстиньшу. Председатель Сейма Инара Мурниеце сделала Гобземсу предупреждение, а Риекстиньш, показав пальцем в направлении Гобземса, сказал: "Ты так по губам получишь!". Послышались крики и улюлюканье некоторых других депутатов.

Риекстиньш встал и пошел в направлении Гобземса. Депутаты комментировали происходящее фразами "Ой, ой, ой!", "Боец нашелся!" и "Хочу видеть это!".

К конфликтующим парламентариям поспешил сотрудник охраны, однако физического конфликта не последовало, все закончилось обменом репликами.

Когда после этого Риекстиньш пошел на свое место, снимающий накал эмоций депутат Эрик Пуценс насмешливо спросил у него: "Что это было, Риекстиньш?", на что тот ответил довольно зло. После этого Пуценс сказал Риекстиньшу, что нужно повзрослеть, на что депутат уже не отреагировал.