Ежегодная "Прямая линия с Владимиром Путиным" отложена

Подготовка к программе идет, но конкретная дата еще не назначена, сообщил Песков "Интерфаксу".

Он отметил, что в июне трансляция не состоится.

"Прямая линия с Владимиром Путиным" обычно проходит в июне. Из-за пандемии исключением стал 2020 год.

Первый прямой эфир состоялся 24 декабря 2001 года. Президент России в прямом эфире отвечает на телефонные звонки населения страны, общается с регионами, беседует с представителями разных отраслей, экспертами, журналистами и политиками.

Неизвестно, связан ли перенос передачи со вторжением России в Украину. Путин редко появлялся на публике с тех пор, как 24 февраля началось вторжение.