Фото и видео ⟩ В Таллинне сгорел автомобиль

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Postimees, улица была закрыта для проведения работ по тушению. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери.

Во время пожара также были уничтожены автомобили, припаркованные рядом с автобусом.

Возгорание было ликвидировано в 18:36.

Точные обстоятельства возгорания выясняются.

Свидетель происшествия Андрус прислал в Postimees видео с места происшествия.