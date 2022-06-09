Фото и видео ⟩ В Таллинне сгорел автомобиль
В Центр тревоги Эстонии 8 июня в 16:48 поступило сообщение, что в Таллинне в районе Кристийне на улице Мадара загорелся автобус Iveco, пишет Rus.Postimees.
В Центр тревоги Эстонии 8 июня в 16:48 поступило сообщение, что в Таллинне в районе Кристийне на улице Мадара загорелся автобус Iveco, пишет Rus.Postimees.
Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Postimees, улица была закрыта для проведения работ по тушению. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери.
Во время пожара также были уничтожены автомобили, припаркованные рядом с автобусом.
Возгорание было ликвидировано в 18:36.
Точные обстоятельства возгорания выясняются.
Свидетель происшествия Андрус прислал в Postimees видео с места происшествия.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!