Пт, 10.06.2022
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Радвила Моркунайте-Микуленене, деуптат Сейма Литвы

Фото и видео ⟩ В Таллинне сгорел автомобиль

В Центр тревоги Эстонии 8 июня в 16:48 поступило сообщение, что в Таллинне в районе Кристийне на улице Мадара загорелся автобус Iveco, пишет Rus.Postimees.

Как сообщил пресс-секретарь Спасательного департамента Postimees, улица была закрыта для проведения работ по тушению. Местным жителям рекомендовали закрыть окна и двери. 

Во время пожара также были уничтожены автомобили, припаркованные рядом с автобусом.

Возгорание было ликвидировано в 18:36.

Точные обстоятельства возгорания выясняются.

Свидетель происшествия Андрус прислал в Postimees видео с места происшествия.

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