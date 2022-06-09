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Сотни отмененных рейсов и тысячи застрявших пассажиров: о ситуации в аэропортах Дублина и Лондона

ФОТО: Leon T/Shutterstock.com

На прошлой неделе события в аэропорту Дублина вызвали широкий резонанс: около 1400 человек пропустили рейсы из-за проверок безопасности. Через несколько дней после произошедшего администрация аэропорта объявила о решениях, которые будут приняты, чтобы предотвратить повторение подобных задержек. Аналогичные трудности наблюдались и в лондонском аэропорту. Несколько латвийцев поделились своим опытом пребывания в аэропорту в социальной сети Facebook. Apollo выяснил обстоятельства и связался с соотечественниками, столкнувшимися с этими проблемами.

Раннее прибытие пассажиров и повышение цен на парковку

Самые длинные очереди и больше всего задержанных рейсов наблюдается в нескольких британских аэропортах - в Станстеде, Лутоне, Лидсе и Манчестере. Такая же ситуация наблюдается в аэропорту Дублина.

В Twitter люди в последние недели делятся наблюдениями в аэропорту Дублина. Несколько хороших новостей: очередей стало меньше, сотрудников - больше, и все происходит оперативно.

Помимо позитивных новостей, в Twitter есть несколько постов о других проблемах в аэропорту - о преждевременном прибытии пассажиров, загрязнении и росте цен на парковку.

На прошлой неделе путешественник заметил в аэропорту суматоху:

"Кажется, мы становимся все более дикими. Аэропорт Дублина напоминает мне о третьем дне фестиваля - много мусора, разбитые бутылки, выброшенная еда".

Пассажир, который хотел оставить свою машину на парковке аэропорта, пишет: "Почти 200 евро за парковку на две недели? Я более чем уверен, что раньше это стоило около 50-70 долларов. Что происходит?".

Галерея: Пассажиры в аэропорту Лондона

Пассажиры, уже прошедшие проверку безопасности, рекомендуют остальным прибыть в аэропорт заранее. Минимум за три-четыре часа до вылета. Если нужно сдавать багаж, желательно прибыть еще раньше.

Пассажиры упоминают о различных платных услугах, позволяющих за определенную сумму пройти контроль без очереди. Однако они не всегда работают, зачастую доплаты ничего не меняют - приходится ждать столько же, сколько и всем остальным.

Латвийцы о ситуации в аэропортах

"Людей много, но все идет быстро. Утром 6 июня в очереди было 1826 человек", - наблюдал за ситуацией в лондонском аэропорту Станстед пассажир из Латвии.

Аустрис, который провожал свою девушку в аэропорту Станстед, тоже делится своим опытом. "Мы прибыли в аэропорт за три часа до вылета. С быстрой регистрацией нам очень помог персонал", - говорит он.

"Очереди перед таможенным контрольным пунктом в аэропорту были очень длинными, но нам повезло, потому что у нас близнецы. Коляска большая, поэтому нам нужен был специальный выход с небольшим количеством людей", - отмечает Аустрис.

Лаймдота рассказывает о том, что происходит в аэропорту Лидса: "Поскольку я прибыла в аэропорт вовремя, мне повезло, что я не стояла в очереди. Те, кто прибыл после четырех, стояли в очереди снаружи. Той ночью было очень холодно".

Лаймдота вспоминает: "Перед вылетом была путаница, потому что неправильно был указан сектор посадки. Пришел сотрудник и сказал, куда идти. Можете представить, как все пассажиры одновременно бегут в другой сектор?".

Ситуация в аэропортах непредсказуема и крайне нестабильна. Одному может повезти, другому нет.

Успешным опытом поделилась латвийка Инга: "Я ждала около 20 минут, хотя народу действительно было много. Вылет самолета был без опозданий".

О случившемся рассказала и сотрудница аэропорта

Сотрудница аэропорта Дублина комментирует скопления людей в аэропорту: "Я так рада, что у меня сегодня выходной. Я сочувствую тем, кто сегодня работает. Условия, в которых мы работаем, действительно ужасны.

Я понимаю, что люди напряженные и злые в ожидании своих рейсов, но представьте себя на нашем месте. Это наша работа - изо дня в день слышать оскорбительные выражения. Я их больше не беру в голову.

Персонал работает в дополнительные смены. Часто это 60 часов в неделю. И они, к сожалению, выгорают, это еще даже не самый загруженный сезон".

Ситуацию объясняют нехваткой персонала и неожиданным ростом числа пассажиров после пандемии

2 июня BB сообщил, что администрация аэропорта Дублина опубликовала заявление о принятых решениях. Они обещали увеличить количество персонала и полос безопасности, а также улучшить систему управления очередью.

Если все терминалы будут заняты, будет введена другая система - предпочтение будет отдаваться тем, чей рейс раньше. В аэропорту говорят, что тех, кто прибудет слишком рано, попросят подождать в специальной зоне ожидания.

Представитель аэропорта советует пассажирам, совершающим короткие поездки в Великобританию или Европу, прибыть в аэропорт как минимум за два с половиной часа до вылета. Тем, кто совершает дальние поездки - как минимум на три с половиной часа раньше.

Далтон Филипс, глава администрации аэропорта, прокомментировал предложенные решения Транспортному комитету парламента Ирландии.

"Хотя проблемы остаются, принятые нами меры значительно снизят риск скопления людей в ближайшие дни", - сказал Филипс.

Администрация аэропорта Дублина также заявила, что пассажиры, опоздавшие на рейс, могут потребовать компенсацию.

Все расходы при бронировании других рейсов, за ночлег, если пассажиры не успели на свой рейс, а также стоимость такси или другого транспорта до отеля и обратно будут возмещены.

Администрация аэропорта Дублина также ранее объявила, что форма для компенсации будет опубликована на веб-сайте аэропорта.

Администрация объясняет ситуацию нехваткой кадров и неожиданным увеличением количества пассажиров после пандемии. Около 50 000 пассажиров должны были покинуть аэропорт в минувшее воскресенье.

Компания значительно сократила количество рабочих мест во время пандемии.

Это основная причина очень длинных очередей.

Министр транспорта Ирландии Имон Райан и министр международных и автомобильных перевозок и логистики Ирландии Хильдегарда Нотон крайне негативно отнеслись к инциденту и подчеркнули, что он наносит ущерб не только аэропорту, но и репутации страны в целом.

На следующий день о ситуации высказался и пресс-секретарь аэропорта Дублина Кевин Куллинан. "Мы осознаем, что вчера подвели себя и весь народ, и мы, конечно, не хотим, чтобы это повторилось на этой неделе", - сказал Куллинан, пообещав на этой неделе и в следующие выходные привлечь больше сотрудников.

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