Сотни отмененных рейсов и тысячи застрявших пассажиров: о ситуации в аэропортах Дублина и Лондона

Галерея: Пассажиры в аэропорту Лондона

Пассажиры, уже прошедшие проверку безопасности, рекомендуют остальным прибыть в аэропорт заранее. Минимум за три-четыре часа до вылета. Если нужно сдавать багаж, желательно прибыть еще раньше.

This is Dublin Airport this morning. This is madness. Where is @EamonRyan or @1Hildegarde this has to stop we are the laughing stock of the travelling world. pic.twitter.com/EArcJ64pKs — Senator G Craughwell (@GCraughwell) May 29, 2022

Пассажиры упоминают о различных платных услугах, позволяющих за определенную сумму пройти контроль без очереди. Однако они не всегда работают, зачастую доплаты ничего не меняют - приходится ждать столько же, сколько и всем остальным.

Латвийцы о ситуации в аэропортах

"Людей много, но все идет быстро. Утром 6 июня в очереди было 1826 человек", - наблюдал за ситуацией в лондонском аэропорту Станстед пассажир из Латвии.

Аустрис, который провожал свою девушку в аэропорту Станстед, тоже делится своим опытом. "Мы прибыли в аэропорт за три часа до вылета. С быстрой регистрацией нам очень помог персонал", - говорит он.

"Очереди перед таможенным контрольным пунктом в аэропорту были очень длинными, но нам повезло, потому что у нас близнецы. Коляска большая, поэтому нам нужен был специальный выход с небольшим количеством людей", - отмечает Аустрис.

Лаймдота рассказывает о том, что происходит в аэропорту Лидса: "Поскольку я прибыла в аэропорт вовремя, мне повезло, что я не стояла в очереди. Те, кто прибыл после четырех, стояли в очереди снаружи. Той ночью было очень холодно".

Лаймдота вспоминает: "Перед вылетом была путаница, потому что неправильно был указан сектор посадки. Пришел сотрудник и сказал, куда идти. Можете представить, как все пассажиры одновременно бегут в другой сектор?".

Ситуация в аэропортах непредсказуема и крайне нестабильна. Одному может повезти, другому нет.

Успешным опытом поделилась латвийка Инга: "Я ждала около 20 минут, хотя народу действительно было много. Вылет самолета был без опозданий".

О случившемся рассказала и сотрудница аэропорта

Сотрудница аэропорта Дублина комментирует скопления людей в аэропорту: "Я так рада, что у меня сегодня выходной. Я сочувствую тем, кто сегодня работает. Условия, в которых мы работаем, действительно ужасны.

Я понимаю, что люди напряженные и злые в ожидании своих рейсов, но представьте себя на нашем месте. Это наша работа - изо дня в день слышать оскорбительные выражения. Я их больше не беру в голову.

Персонал работает в дополнительные смены. Часто это 60 часов в неделю. И они, к сожалению, выгорают, это еще даже не самый загруженный сезон".

Ситуацию объясняют нехваткой персонала и неожиданным ростом числа пассажиров после пандемии