Киев и Минск больше не города-побратимы

Депутаты объяснили это решение тем, что Россия использует Беларусь в качестве плацдарма для наступления на территорию Украины.

"После деоккупации Киевщины весь мир увидел трагические последствия пребывания "русского мира" - сотни убитых, замученных, изнасилованных мирных жителей", - цитирует депутата Григория Маленко сайт горсовета.

Депутат подчеркнул, что при указанных выше условиях любое сотрудничество между городами Киев и Минск невозможно, поэтому соглашения, в которых зафиксировано такое сотрудничество, не должны существовать, пока в Беларуси действует авторитарный режим.

"Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство", - заявил Кличко.

Раньше городом-побратимом Киева была и Москва. Украинская сторона разорвала эти отношения в 2016 году из-за войны на востоке Украины и присоединения Крыма к РФ.