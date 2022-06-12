Что должно быть в аптечке во время летних путешествий?

Какие средства рекомендуется включать в аптечку, отправляясь на продолжительные прогулки?

Пластыри разного размера, предназначенные для покрытия небольших ранок и порезов. Если планируется отдых вблизи водоемов, в том числе и купание, лучше выбирать водонепроницаемые пластыри.

Противомозольные пластыри разного размера, которые являются водонепроницаемыми, успокаивают боль и ускоряют процесс заживления кожи.

Дезинфицирующий раны и повреждения кожи аэрозоль или крем, уменьшающий раздражение, устраняющий боль, задерживающий проникновение микроорганизмов в рану и обеспечивает оптимальные условия для процесса заживления кожи. Рекомендуется выбирать средство, которое одновременно пригодится и против укусов насекомых, и против солнечных ожогов.

При переедании

Для того, чтобы организм получил необходимые витамины, летом рекомендуется употреблять в пищу сезонные фрукты, ягоды и овощи, однако особое внимание следует уделить тому, чтобы под воздействием жары погоды они не начали портиться на столе во время пикника. Отмечая праздник или какое-либо торжество, а также отправляясь на пикник, нередко готовится богато накрытый сытными блюдами стол. Следует учитывать, что под воздействием теплых погодных условий пищевые продукты намного быстрее портятся, причем часто в угощении слишком много жирных блюд, которые могут вызвать расстройства пищеварительной системы - вздутие живота, тошноту или рвоту.

Какие средства рекомендуется включать в аптечку для уменьшения нарушений системы пищеварения?

Как вспомогательное средство для уменьшения нарушений пищеварения, пригодится активированный уголь.

Если в случае переедания возникает чувство тяжести или случавшееся ранее вздутие живота, рекомендуется включить в аптечку какие - либо пищевые добавки, предназначенные именно для устранения этих симптомов. Чтобы уменьшить последствия переедания, рекомендуется употреблять большее количество жидкости - воды или чая (ромашкового, из фенхеля, полыни, мяты или плодов кориандра). В случае тошноты пригодится и имбирный чай.

Если планируется отправиться в путешествие или на прогулку водным транспортом, у некоторых это может вызвать тошноту и рвоту, рекомендуется своевременно принять средства, предусмотренные для снижения этих симптомов.

Наслаждение активным отдыхом

Все больше людей выбирают возможности активного отдыха – длительные прогулки на велосипеде, скалолазание или занятия водными видами спорта. Конечно, во время активного отдыха существует крупный риск получения каких-либо ранений или травм, поэтому рекомендуется, чтобы с собой были средства первой необходимости для обработки ран. Также пригодятся средства для отпугивания комаров и клещей и препаратов для обработки укусов насекомых. В равной степени важно помнить о том, что до физической активности организм должен быть подготовлен соответственно - благотворно влияют не только упражнения на разогревание, но и вовремя принятые пищевые добавки для гибкости и здоровья суставов.

Какие средства рекомендуется включать в аптечку, отправляясь на активный отдых?

Рекомендуется включить в аптечку дезинфицирующее средство для обработки ран и первичной дезинфекции раны, например, перекись водорода. Следует помнить, что перекись водорода предназначена только для дезинфекции при первичной обработке раны, когда важно его очистить ее от различных микроорганизмов, песчинок, мелких камешков или других инородных тел, которые могут вызвать инфекцию. Однако позднее, продолжая ухаживать за раной и перевязывая ее, перекись водорода больше не требуется. Для дальнейшего ухода за ранкой необходимо использовать специальное средство для промывки ран - раствор, которым можно безопасно очистить травмированное место, чтобы снова наложить стерильную повязку. Пригодится также 0,9% физиологический раствор (хлорид натрия), который является щадящим для тканей, а также мазь, содержащая декспантенол и способствующая заживлению.

Пластыри разного размера, марлевая и эластичная повязки, чтобы при необходимости защитить рану после ее первичной дезинфекции.

Аэрозоль для отпугивания комаров и клещей.

Мазь для снижения раздражения после укусов насекомых.

Гель или мазь, уменьшающие вызванную растяжением или другими травмами боль.

"Хотя и кажется, что все необходимое займет целый чемодан, это совсем не так. Каждую ситуацию необходимо оценить индивидуально, тщательно планируя список включаемых средств и приобретая именно то, что во время конкретного отдыха в непредвиденных ситуациях может оказаться полезным. Следует также подумать о безрецептурных медикаментах, которые могут пригодиться при симптомах простуды или уменьшения боли во время отдыха. Если мучает незнание или сомнения, лучше всего обратиться к фармацевту", - подчеркивает фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.