Вс, 12.06.2022
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Что должно быть в аптечке во время летних путешествий?

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock/PRESSLAB

С наступлением теплых погодных условий люди чаще выезжают на природу, больше находятся на свежем воздухе, планируют и более близкие, и далекие путешествия, чтобы насладиться долгожданным отдыхом. Чтобы летние приключения проходили без тревог, важно вовремя позаботиться об аптечке, в которую включены различные средства, которые могут пригодиться в непредвиденных случаях, когда возникают какие-то неприятности. 

Что следует учитывать, отправляясь в летние путешествия, и что необходимо включить в собранную аптечку, рассказывает фармацевт аптечной сети Apotheka Madara Кришьяне.

"Лето в Латвии, к сожалению, сравнительно коротко, поэтому понятно, что люди желают "поймать" как можно больше солнечного тепла, насладиться красивыми видами природы, посетить ближайшие города и предаваться активному отдыху, когда погода для этого особенно благоприятна. Однако следует помнить, что летом, наслаждаясь отдыхом в теплые дни, можно испытать также различные характерные для сезона осложнения: солнечные ожоги, натертые ноги или желудочные расстройства, поэтому рекомендуется перед тем, как отправиться в прогулочную поездку, заблаговременно пополнить ассортимент дорожной аптечки средствами, которые могут пригодиться. Важно пересмотреть имеющиеся медикаменты и пищевые добавки, уделяя внимание сроку их годности, а также приобрести необходимое, учитывая, куда предусмотрено отправиться и какие мероприятия включены в план периода отдыха", - отмечает фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.

Наслаждаясь солнечным теплом

Уже с наступлением первых солнечных дней на кожу лица каждое утро следует наносить солнцезащитный крем, защищая таким образом чувствительную кожу лица от вредного ультрафиолетового излучения и предотвращая преждевременное старение. Загорая или нося летнюю одежду, защитным кремом должны быть обработаны все неприкрытые части тела. Защитный крем должен иметь защитные фильтры UVA и UVB, причем необходимо также обратить внимание на указанный фактор защиты от солнца или SPF. Наилучшую защиту обеспечит крем, SPF которого составляет 50+. Крем с более низким уровнем защиты могут выбирать те, у кого не образовались пигментные пятна на коже лица или те, кто не чувствительны к солнцу, а также если у них не проводились лазерные процедуры или они не принимают медикаменты и не получены уже солнечные ожоги.

Если на солнце планируется находиться на протяжении всего дня, защитный крем следует наносить каждые два часа, а после купания - нанести сразу. Правильно выбранный и своевременно восстановленный защитный крем сможет защитить не только от солнечных ожогов, но и от формирования пигментов и меланомы. Кроме того, нельзя забывать о надлежащей обработке кожи после солнечных ванн - чтобы кожа не стала слишком сухой, ей необходимо соответствующее увлажнение.

"Если отпуск планируется проводить за пределами Латвии, следует помнить, что в ручном багаже самолета нельзя перевозить жидкости, в том числе продукты для защиты от солнца, объем которых превышает 100 миллилитров", - напоминает фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.

Какие средства рекомендуется выбирать?

  • Если есть желание не только защитить кожу лица, но и получить тонирующий эффект, можно приобрести тонирующие солнцезащитные кремы, которые и защитят кожу, и дадут эффект загара.
  • В случае проблемной кожи лица рекомендуется искать средства защиты от солнца, предназначенные непосредственно для проблемной или затронутой акне кожи лица. Если защитные кремы не используются, могут возникнуть пигментные в затронутых акне местах, и со временем эти места могут становиться все более темными. В состав специальных кремов входят также вещества, которые успокаивают раздражённую кожу и маскируют ее недостатки, в том числе нежелательный блеск.
  • Для детей рекомендуется выбирать средства с защитой 50+, так как кожа тела и лица ребенка очень чувствительна к солнечным лучам. Кожа ребенка в пять раз тоньше, чем взрослый слой кожи взрослого, поэтому нужен крем с SPF 50, который будет выполнять функцию защитного барьера.
  • Если во время отдыха запланировано купание, то обязательно следует обратить внимание, является ли солнцезащитный крем, флюид или лосьон водостойким. Следует помнить, что водостойкие кремы прекращают свое воздействие, если в воде проведено более 40 минут, поэтому после купания рекомендуется восстановить защитный слой. Если купание длится меньшее время, повторное нанесение крема можно производить реже.
  • После принятия солнечных ванн обязательно следует использовать успокаивающие кремы, аэрозоли или лосьоны, предназначенные именно для использования после загорания. Хорошо успокаивают и увлажняют кожу, уменьшают кожу и противовоспалительные средства, в состав которых входит алоэ. Кроме того, стоит приобрести средства, содержащие декспантенол. Эти средства увлажняют и успокаивают верхний слой воспаленной кожи. Для более удобного использования и более быстрого нанесения подходят изделия в форме спреев.

Отправляясь в продолжительную прогулку

Долгая и неторопливая прогулка - не только полезное для здоровья занятие, подходящее для всей семьи, но и отличный способ ближе познакомиться с красивыми деревенскими пейзажами и очаровательными городами Латвии, где вы не бывали ранее. Для того чтобы прогулка доставляла радость, важно выбрать подходящую для ожидаемых погодных условий и для выбранного маршрута одежду и обувь. В более длительных походах можно споткнуться или натереть ноги, поэтому надо позаботиться о том, чтобы в захваченной аптечке были соответствующие средства для обработки ран и потертостей.

Какие средства рекомендуется включать в аптечку, отправляясь на продолжительные прогулки?

  • Пластыри разного размера, предназначенные для покрытия небольших ранок и порезов. Если планируется отдых вблизи водоемов, в том числе и купание, лучше выбирать водонепроницаемые пластыри.
  • Противомозольные пластыри разного размера, которые являются водонепроницаемыми, успокаивают боль и ускоряют процесс заживления кожи.
  • Дезинфицирующий раны и повреждения кожи аэрозоль или крем, уменьшающий раздражение, устраняющий боль, задерживающий проникновение микроорганизмов в рану и обеспечивает оптимальные условия для процесса заживления кожи. Рекомендуется выбирать средство, которое одновременно пригодится и против укусов насекомых, и против солнечных ожогов.

При переедании

Для того, чтобы организм получил необходимые витамины, летом рекомендуется употреблять в пищу сезонные фрукты, ягоды и овощи, однако особое внимание следует уделить тому, чтобы под воздействием жары погоды они не начали портиться на столе во время пикника. Отмечая праздник или какое-либо торжество, а также отправляясь на пикник, нередко готовится богато накрытый сытными блюдами стол. Следует учитывать, что под воздействием теплых погодных условий пищевые продукты намного быстрее портятся, причем часто в угощении слишком много жирных блюд, которые могут вызвать расстройства пищеварительной системы - вздутие живота, тошноту или рвоту.

Какие средства рекомендуется включать в аптечку для уменьшения нарушений системы пищеварения?

  • Как вспомогательное средство для уменьшения нарушений пищеварения, пригодится активированный уголь.
  • Если в случае переедания возникает чувство тяжести или случавшееся ранее вздутие живота, рекомендуется включить в аптечку какие - либо пищевые добавки, предназначенные именно для устранения этих симптомов. Чтобы уменьшить последствия переедания, рекомендуется употреблять большее количество жидкости - воды или чая (ромашкового, из фенхеля, полыни, мяты или плодов кориандра). В случае тошноты пригодится и имбирный чай.
  • Если планируется отправиться в путешествие или на прогулку водным транспортом, у некоторых это может вызвать тошноту и рвоту, рекомендуется своевременно принять средства, предусмотренные для снижения этих симптомов.

Наслаждение активным отдыхом

Все больше людей выбирают возможности активного отдыха – длительные прогулки на велосипеде, скалолазание или занятия водными видами спорта. Конечно, во время активного отдыха существует крупный риск получения каких-либо ранений или травм, поэтому рекомендуется, чтобы с собой были средства первой необходимости для обработки ран. Также пригодятся средства для отпугивания комаров и клещей и препаратов для обработки укусов насекомых. В равной степени важно помнить о том, что до физической активности организм должен быть подготовлен соответственно - благотворно влияют не только упражнения на разогревание, но и вовремя принятые пищевые добавки для гибкости и здоровья суставов.

Какие средства рекомендуется включать в аптечку, отправляясь на активный отдых?

  • Рекомендуется включить в аптечку дезинфицирующее средство для обработки ран и первичной дезинфекции раны, например, перекись водорода. Следует помнить, что перекись водорода предназначена только для дезинфекции при первичной обработке раны, когда важно его очистить ее от различных микроорганизмов, песчинок, мелких камешков или других инородных тел, которые могут вызвать инфекцию. Однако позднее, продолжая ухаживать за раной и перевязывая ее, перекись водорода больше не требуется. Для дальнейшего ухода за ранкой необходимо использовать специальное средство для промывки ран - раствор, которым можно безопасно очистить травмированное место, чтобы снова наложить стерильную повязку. Пригодится также 0,9% физиологический раствор (хлорид натрия), который является щадящим для тканей, а также мазь, содержащая декспантенол и способствующая заживлению.
  • Пластыри разного размера, марлевая и эластичная повязки, чтобы при необходимости защитить рану после ее первичной дезинфекции.
  • Аэрозоль для отпугивания комаров и клещей.
  • Мазь для снижения раздражения после укусов насекомых.
  • Гель или мазь, уменьшающие вызванную растяжением или другими травмами боль.

"Хотя и кажется, что все необходимое займет целый чемодан, это совсем не так. Каждую ситуацию необходимо оценить индивидуально, тщательно планируя список включаемых средств и приобретая именно то, что во время конкретного отдыха в непредвиденных ситуациях может оказаться полезным. Следует также подумать о безрецептурных медикаментах, которые могут пригодиться при симптомах простуды или уменьшения боли во время отдыха. Если мучает незнание или сомнения, лучше всего обратиться к фармацевту", - подчеркивает фармацевт Apotheka Мадара Кришьяне.

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