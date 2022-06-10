Левитс: НАТО должно расширять присутствие на всем восточном фланге

По словам специалиста по связям медиацентра канцелярии президента Элины Кресы, Левитс сказал, что с нападением России на Украину ситуация с безопасностью в Европе существенно изменилась и это долгосрочные изменения. По его мнению, эта ситуация требует изменения мышления НАТО.

"Мы не должны давать России повода сомневаться в солидарности НАТО или в нашей приверженности защите каждой пяди натовской территории. Поэтому НАТО должно серьезно усилить свое присутствие на всем восточном фланге, и в частности в Балтии", - считает президент Латвии.

Левитс также отметил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО очень важно не только для безопасности Балтийского региона, но и для безопасности всего альянса.

В своем выступлении президент подчеркнул необходимость укрепления трансатлантического единства как в политическом, так и в военном отношении. По его словам, для укрепления военного потенциала и готовности Североатлантического альянса необходимо увеличить расходы союзников на оборону, в том числе общее финансирование НАТО.

Что касается войны России в Украине, то Левитс заявил, что политика в отношении России должна быть четкой и без иллюзий. Он подчеркнул, что Россия должна нести полную юридическую и финансовую ответственность за свои преступления и разрушения в Украине. Латвия решительно поддерживает идею создания специального международного трибунала за агрессию России против Украины.

В отношении Украины президент подчеркнул важность продолжения оказания всевозможной помощи, в частности, путем укрепления военного потенциала Украины для восстановления ее территориального суверенитета. Левитс также отметил, что важно демонстрировать поддержку усилий Украины по евроатлантической интеграции. Он отметил, что Латвия поддерживает предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС.

В своем обращении к партнерам президент подчеркнул, что этот год является решающим для НАТО. Решения, принятые на мадридском саммите, должны не только стратегически реагировать на текущие угрозы и вызовы безопасности, но и формировать будущее НАТО и Европы, сохраняя при этом связь с общими демократическими ценностями государств-членов.