Зеленая партия выходит из Союза зеленых и крестьян

В 257 бюллетенях из 268 полученных было отмечено решение "за", в 10 - "против", в одном из бюллетеней не был отмечен ни один из вариантов.

Уже сообщалось, что в мае было объявлено о создании новой политической платформы путем объединения ЛЗП, ЛОР, ЛП и будущего общества Улдиса Пиленса.

Выборы в 14-й Сейм назначены на первый день октября.

Смилтенс: в сотрудничестве ЛОР и ЛЗП станут самой влиятельной региональной силой в Латвии

ЛОР и Латвийская Зеленая партия в сотрудничестве станут самой влиятельной региональной силой в Латвии, заявил лидер ЛОР Эдвард Смилтенс на съезде ЛЗП.

Он подчеркнул, что партиям не нужно знакомиться друг с другом, так как они годами работали вместе, особенно на уровне самоуправлений.

Смилтенс также сказал, что синергия партий нового списка с разным опытом сможет объединить общество.

Политик сообщил, что за сегодняшним съездом ЛЗП последует съезд Лиепайской партии (ЛП), учреждение беспартийного общества и объединяющий съезд партий и общества.

Последующая совместная работа должна обеспечить, чтобы люди чувствовали себя в безопасности и не отчаивались из-за внешних угроз или стремительного роста инфляции, заявил Смилтенс.

ЛЗП поддерживает формирование объединения партий с ЛОР и ЛП

В субботу на внеочередном съезде Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) приняла решение о присоединении к объединенному списку ЛЗП, Латвийского объединения регионов (ЛОР), Лиепайской партии (ЛП) и общества предпринимателя Улдиса Пиленса на выборах в 14-й Сейм.

В 255 бюллетенях из 268 полученных было отмечено решение "за" вступление в будущее объединение партий, в 13 - "против", один из бюллетеней признан недействительным.

В решении ЛЗП указано, что в качестве временного названия партийного объединения выбрано "Сила регионов".