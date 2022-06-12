Два сотрудника Mars M&M упали в чан с горячим шоколадом
Двух человек пришлось спасать после падения в резервуар, полный расплавленного шоколада, на фабрике Mars M&M в Пенсильвании, сообщает Insider.
Двух человек пришлось спасать после падения в резервуар, полный расплавленного шоколада, на фабрике Mars M&M в Пенсильвании, сообщает Insider.
Спасателям пришлось прорезать дыру в баке, чтобы помочь рабочим выбраться из него. В момент происшествия чан был частично заполнен шоколадом.
Оба были доставлены в местную больницу, о состоянии их здоровья пока ничего не известно.
“Один пациент был доставлен наземным транспортом, а другой - вертолетом”, - сообщают медики.
В настоящее время Управление по охране труда и здоровья США расследует происходящее. Оба рабочих обслуживали чан и упали в него, но пока не ясно как люди попали в цистерну с шоколадом.
Администрация компании должна расследовать дело в течение шести месяцев.
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