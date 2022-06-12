Forbes назвал Национальный парк Кемери одним из самых красивых в странах Балтии

В список Forbes вошли: национальный парк "Куршская коса", национальный парк Матсалу, национальный парк Кемери, национальный парк Аукштайтия и национальный парк Лахемаа.

Издание подчеркивает, что путешественникам обязательно стоит посетить национальный парк Кемери, известный своими первозданными болотами.

Национальный парк Кемери был основан в 1997 году с целью сохранения природных и культурно-исторических ценностей и курортных ресурсов, а также популяризации экологического образования. Площадь национального парка составляет 38 165 гектар.

Национальный парк Кемери представляет собой водно-болотный парк, а его символом является белоспинный дятел – редкий вид дятла, которому для выживания требуются очень влажные лиственные леса.

На территории национального парка можно встретить практически все типы лесов, характерные для наших широт. Здесь на больших площадях сохранились влажные черноольховые леса в поймах рек, которые почти полностью уничтожены в других местах Латвии и Европы.

Центральную часть национального парка занимают обширные массивы моховых болот. Это особый мир без дорог и троп - царство мха с маленькими соснами, длинными извилистыми озерами и своеобразным царством птиц и растений. Во время весеннего и осеннего перелета птиц тысячи мигрирующих гусей и журавлей приземляются ночью на моховые болота для отдыха.

Между лесными массивами и поймами рек открываются луга, где пасутся как лесные животные, так и дикие коровы и лошади, а по ночам слышны коростели. Внимательный наблюдатель заметит и спрятанные в высокой траве орхидеи, и хищных птиц, которые, медленно кружась над лугами, наблюдают за дичью.

Три самых больших озера в национальном парке Кемери - это Каниерис, озеро Слока и озеро Валгума. При взгляде со стороны широкие и спокойные воды озер дают ощущение умиротворения.

Галерея: Болота в парке Кемери