В пунктах бесконтактной передачи E.Gulbja laboratorija можно сдать клеща

В Латвии 22 пункта бесконтактной передачи анализов: в Риге, Юрмале, Марупе и крупных городах.

Для того, чтобы отправить клеща на анализ, его сначала важно как можно быстрее правильно извлечь. После извлечения клеща его необходимо поместить в контейнер, чтобы доставить на место сдачи анализа.

Для использования услуги бесконтактной сдачи анализа предварительно в интернете необходимо оплатить набор для анализа. Затем в пункте бесконтактной передачи надо будет ввести полученный в интернете код, после чего бесконтактное устройство выдаст набор для анализа, содержащий специальную посуду для клеща. Набор с клещом следует поместить обратно в пункт бесконтактной передачи. Набор для анализа также можно получить в филиале E.Gulbja laboratorija и сдать либо в филиале, либо в пункте бесконтактной передачи. Или наоборот - выбрать в бесконтактном пункте и сдать в филиале.

В компании заявляют, что клещевой энцефалит у клещей встречается относительно редко, но присутствие боррелий обнаруживается в каждой пятой пробе. В этом году у 20% протестированных клещей выявлена ДНК возбудителя болезни Лайма Borrellia burgdorferi. В большинстве случаев при своевременном и правильном удалении клеща боррелии не попадают в организм человека.