Пн, 13.06.2022
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Игорь Волобуев, бывший вице-президент Газпромбанка

Фото ⟩ В России перезапустили McDonald’s под именем "Вкусно и точка": россияне выстроились в очереди

После начала войны в Украине из России ушла компания McDonald's и продала все 850 ресторанов быстрого питания. Новые владельцы не могли использовать бренд McDonald’s. Теперь сеть  будет называться "Вкусно и точка", сообщает "Медуза".

В воскресенье, 12 июня, открылось первое заведение "Вкусно и точка". А, по словам генерального директора сети Олега Пароева, уже 13 июня откроются 50 ресторанов, до конца месяца - 200, а затем - от 50 до 100 ресторанов в неделю.

Новый собственник сети McDonald’s - предприниматель из Кузбасса Александр Говор. С 2015 года он управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Во сколько обошлась сделка, неизвестно. Соглашение о продаже бизнеса предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года.

В целом меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку "Мак-", а также "Мак Флури" и "БигМак" из‑за прямых ассоциаций с брендом. Открытие первой точки вызвало ажиотаж у жителей Москвы.

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