Фото ⟩ В России перезапустили McDonald’s под именем "Вкусно и точка": россияне выстроились в очереди

В воскресенье, 12 июня, открылось первое заведение "Вкусно и точка". А, по словам генерального директора сети Олега Пароева, уже 13 июня откроются 50 ресторанов, до конца месяца - 200, а затем - от 50 до 100 ресторанов в неделю.

Новый собственник сети McDonald’s - предприниматель из Кузбасса Александр Говор. С 2015 года он управлял 25 ресторанами в Сибири по франчайзингу. Во сколько обошлась сделка, неизвестно. Соглашение о продаже бизнеса предусматривает, что покупатель сохранит персонал и условия для них как минимум на два года.

В целом меню обновленного ресторана осталось прежним, но из названия блюд убрали приставку "Мак-", а также "Мак Флури" и "БигМак" из‑за прямых ассоциаций с брендом. Открытие первой точки вызвало ажиотаж у жителей Москвы.