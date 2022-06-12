Украина вернула тела 220 погибших защитников "Азовстали"

"Тела 220 погибших уже сейчас находятся в Киеве, примерно треть - это "азовцы", идет процесс опознания", - написал он в Facebook.

Как прогнозирует Жорин, опознание может продлиться несколько месяцев.

Он также отметил, что почти столько же тел погибших защитников "Азовстали" еще предстоит вернуть, они все еще находятся в Мариуполе.

Уже сообщалось, что 17 мая после почти двух месяцев обороны защитники "Азовстали" сдались в плен. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, около 2,5 тысяч военных вывезли на подконтрольные России территории.

В России допускали, что их могут вернуть в Украину в рамках обмена, но в то же время и российские власти, и лидеры самопровозглашенной ДНР заявляли, что их будут судить.