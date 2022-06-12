Украина вернула тела 220 погибших защитников "Азовстали"
Украинской стороне удалось вернуть тела 220 погибших защитников металлургического комбината "Азовсталь", сообщил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, пишет Русская служба BBC.
Украинской стороне удалось вернуть тела 220 погибших защитников металлургического комбината "Азовсталь", сообщил бывший командир полка "Азов" Максим Жорин, пишет Русская служба BBC.
"Тела 220 погибших уже сейчас находятся в Киеве, примерно треть - это "азовцы", идет процесс опознания", - написал он в Facebook.
Как прогнозирует Жорин, опознание может продлиться несколько месяцев.
Уже сообщалось, что 17 мая после почти двух месяцев обороны защитники "Азовстали" сдались в плен. Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, около 2,5 тысяч военных вывезли на подконтрольные России территории.
В России допускали, что их могут вернуть в Украину в рамках обмена, но в то же время и российские власти, и лидеры самопровозглашенной ДНР заявляли, что их будут судить.
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