Пушилин: Пленных с "Азовстали" отдадут под "международный трибунал" на территории ДНР

"Пленные из "Азовстали" содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики. В настоящее время прорабатывается устав трибунала", - цитирует Пушилина "Интерфакс".

Напомним, на протяжении двух месяцев территория "Азовстали" оставалась последним местом сопротивления российской армии в Мариуполе, оккупированном российскими войсками. С 16 мая военнослужащие начали выходить с територии завода. Украинская сторона назвала это "операцией по спасению" и обещала, что затем военные окажутся на подконтрольной Киеве территории. В свою очередь российская сторона назвала это "сдачей в плен".

В пятницу, 20 мая, Министерство обороны России заявили, что территория всего Мариуполя, в том числе и "Азовстали", взята под полный контроль россиян. Всего, по данным ведомства, в плен сдались 2439 человек из полка "Азов" и ВСУ.

Замглавы МИД России Андрей Руденко в понедельник, 23 мая, заявил что вопрос обмена пленных с "Азовстали" не в его компетенции, но "наверное, все это обсуждается". "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу", - сказал Руденко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом сказал, что "в целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно", но вопрос о возможности обмена "азовцев" переадресовал военным,

пишет Русская служба ВВС.

В Госдуме же ранее предлагали запретить обмен бойцов из полка "Азов" - спикер Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники" не должны подлежать обмену на пленных россиян.

Песков также заявил, что менять Виктора Медведчука на бойцов "Азова" не предполагается.

Виктор Медведчук - пророссийский политик и бизнесмен из Украины, он возглавляет украинскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Медведчука в Украине обвиняют в государственной измене.