Пн, 23.05.2022
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Пушилин: Пленных с "Азовстали" отдадут под "международный трибунал" на территории ДНР

Эвакуированных с "Азовстали" украинский военный ФОТО: EPA/Scanpix

Украинские военные, которые сдались в плен на металлургическом заводе "Азовсталь" в Мариуполе, находятся на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), где их планируют отдать под "международный трибунал". Об этом заявил глава самопровозглашенной республики Денис Пушилин, пишет "Медуза".

"Пленные из "Азовстали" содержатся на территории ДНР. Международный трибунал планируется также организовать на территории республики. В настоящее время прорабатывается устав трибунала", - цитирует Пушилина "Интерфакс".

Напомним, на протяжении двух месяцев территория "Азовстали" оставалась последним местом сопротивления российской армии в Мариуполе, оккупированном российскими войсками. С 16 мая военнослужащие начали выходить с територии завода. Украинская сторона назвала это "операцией по спасению" и обещала, что затем военные окажутся на подконтрольной Киеве территории. В свою очередь российская сторона назвала это "сдачей в плен".

В пятницу, 20 мая, Министерство обороны России заявили, что территория всего Мариуполя, в том числе и "Азовстали", взята под полный контроль россиян. Всего, по данным ведомства, в плен сдались 2439 человек из полка "Азов" и ВСУ.

Замглавы МИД России Андрей Руденко в понедельник, 23 мая, заявил что вопрос обмена пленных с "Азовстали" не в его компетенции, но "наверное, все это обсуждается". "Я любую возможность допускаю, которая не противоречит здравому смыслу", - сказал Руденко.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков при этом сказал, что "в целом обменный процесс в том или ином виде идет постоянно", но вопрос о возможности обмена "азовцев" переадресовал военным,

пишет Русская служба ВВС.

В Госдуме же ранее предлагали запретить обмен бойцов из полка "Азов" - спикер Вячеслав Володин заявил, что "нацистские преступники" не должны подлежать обмену на пленных россиян.

Песков также заявил, что менять Виктора Медведчука на бойцов "Азова" не предполагается.

Виктор Медведчук - пророссийский политик и бизнесмен из Украины, он возглавляет украинскую партию "Оппозиционная платформа - За жизнь". Медведчука в Украине обвиняют в государственной измене.

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