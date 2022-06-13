Украина: Российские войска контролируют 70% Северодонецка; ВСУ оттеснены из центра города

По его словам, на заводе "Азот" укрываются порядка 500 жителей города, среди них - 40 детей.

"В условиях постоянных обстрелов массовая эвакуация людей невозможна, военным удается вывозить по несколько человек в день", - отметил он.

По словам Гайдая, в последние дни больше всего погибших и раненых в Лисичанске - соседним с Северодонецком городе, который также подвергается массированным обстрелам.

Генштаб Украины в утренней своде 13 июня также сообщил, что в районе Северодонецка продолжаются бои, украинские силы оттеснены из центра города.

По информации Генштаба, российская армия имела "частичный успех" в районе Северодонецка за счет преимущества в тяжелой артиллерии.

Генштаб сообщает, что в районе Харькова российские войска ведут позиционную оборону, чтобы не дать украинским войскам продвинуться к границе.

Всего с начала войны, по информации Генштаба Украины, российские силы потеряли 1432 танка, 3492 боевых бронированных машин, 718 артиллерийских систем, 718 беспилотников. Число погибших российских военных Генштаб оценивает в 32300 человек.

По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. Минобороны России последний раз отчитывалось о потерях в конце марта - их было 1351 человек.

Зеленский о Северодонецке

Говорил о Северодонецке в своем традиционном ночном обращении и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские защитники Северодонецка яростно сражаются за каждый метр города.

Он сказал также, что российские войска разрушили мост, ведущий в соседний Лисичанск, сильно затруднив эвакуацию мирных жителей, сообщает Русская служба ВВС.

"Ключевая тактическая цель захватчиков не изменилась: они продолжают наступать в Северодонецке, где идут ожесточенные уличные бои буквально за каждый метр", - сказал Зеленский.

Он также напомнил, что фото 12-летнего мальчика, раненого в результате российского налета, показало всему миру истинное лицо России.

"Это не Петр Великий, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые в ходе российской агрессии", - подчеркнул Зеленский с явной ссылкой на последнее выступление президента России Владимира Путина, сравнившего военную кампанию Москвы с завоеванием шведских земель императором Петром I.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.