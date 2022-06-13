Украина: Российские войска контролируют 70% Северодонецка; ВСУ оттеснены из центра города
Российские войска контролируют 70% Северодонецка. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Российские войска контролируют 70% Северодонецка. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
По его словам, на заводе "Азот" укрываются порядка 500 жителей города, среди них - 40 детей.
По словам Гайдая, в последние дни больше всего погибших и раненых в Лисичанске - соседним с Северодонецком городе, который также подвергается массированным обстрелам.
Генштаб Украины в утренней своде 13 июня также сообщил, что в районе Северодонецка продолжаются бои, украинские силы оттеснены из центра города.
Генштаб сообщает, что в районе Харькова российские войска ведут позиционную оборону, чтобы не дать украинским войскам продвинуться к границе.
Всего с начала войны, по информации Генштаба Украины, российские силы потеряли 1432 танка, 3492 боевых бронированных машин, 718 артиллерийских систем, 718 беспилотников. Число погибших российских военных Генштаб оценивает в 32300 человек.
По оценке разведки Великобритании, к концу мая Россия потеряла в Украине около 15 тысяч человек. Минобороны России последний раз отчитывалось о потерях в конце марта - их было 1351 человек.
Зеленский о Северодонецке
Говорил о Северодонецке в своем традиционном ночном обращении и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские защитники Северодонецка яростно сражаются за каждый метр города.
Он сказал также, что российские войска разрушили мост, ведущий в соседний Лисичанск, сильно затруднив эвакуацию мирных жителей, сообщает Русская служба ВВС.
Он также напомнил, что фото 12-летнего мальчика, раненого в результате российского налета, показало всему миру истинное лицо России.
"Это не Петр Великий, не Лев Толстой, а дети, раненые и убитые в ходе российской агрессии", - подчеркнул Зеленский с явной ссылкой на последнее выступление президента России Владимира Путина, сравнившего военную кампанию Москвы с завоеванием шведских земель императором Петром I.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
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