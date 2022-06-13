Водители не могут нарадоваться, а клиенты - сдержать гнев: таксобизнес в Эстонии после ухода Yandex

"После ухода Yandex стало намного лучше, – рассказал водитель такси Кирилл. – Теперь всем хватает работы, и тебе не нужно сидеть за рулем по 12 часов". Между тем, по словам Кирилла, цены в Bolt остались прежними – это подтвердил и специалист по услуге извоза Bolt Максим Байцов: "Цены за услугу такси в компании Bolt остались прежними. Тариф Bolt зависит от нескольких факторов, например, от деловой активности в городе, среднего расстояния поездки и цены на топливо. Стоит также учесть, что средняя цена за поездку должна приносить водителю доход".
По словам Кирилла, он пользуется обоими приложениями – и Forus, и Bolt, но у последнего работы больше: "У Bolt тарифы немного ниже, поэтому лучше спрос. Но бывают ситуации, когда мне выгоднее взять Forus, поскольку клиент готов платить более высокую цену", – объясняет Кирилл.
Нынешняя ситуация устраивает Кирилла: "Совсем другая история. Когда тебе не нужно биться за клиентов, можно работать по прежним, довоенным тарифам и зарабатывать на хлеб. По себе скажу, что за 155 часов работы в месяц я могу заработать сейчас около 3000 евро грязными".
Но цены же продолжают расти! "На нас это пока никак не влияет, – говорит Кирилл. – Топливо мы покупаем по клиентским картам, а потому цена получается намного ниже той, что видят обычные водители на заправках. Например, на прошлой неделе, когда цены побили все прежние рекорды, а литр дизеля, который нужен мне, стоил 1,949 евро за литр, я покупал по карточке за 1,7 евро".
С запчастями та же история: профессиональные водители имеют свои каналы поставок и свои мастерские, а потому не тратятся на ремонт, как обычный автолюбитель.
Таксисты довольны
Представители таксоплатформ уверены, что ничего экстраординарного на рынке сейчас не происходит. "Мы не видим, чтобы рост цен на топливо существенно повлиял на тарифы в такси, – сказал исполнительный директор Forus Taxi Эдуард Дубровский и разъяснил, как повышение стоимости бензина и дизеля влияет на стоимость километра пути в такси. – По некоторым данным, рост цен на топливо увеличивает стоимость километра примерно на три цента, то есть цена за среднюю поездку (восемь километров) подорожала на 24 цента или примерно на три процента от прежней стоимости".
Дубровский уточнил, что Forus Taxi сейчас – это совершенно новая платформа, которая не собирается ввязываться в ценовые войны: "Мы хотим найти такой баланс, когда водитель мотивирован, чтобы предложить безопасную поездку, которая была бы доступна клиенту по цене". Он напомнил, что обычно цены регулирует сам рынок – есть спрос, будет и предложение, а если предложение превышает возможности потребителя, спрос начинает падать.
Отвечая на вопрос, почему таксисты долгое время были недовольны ценообразованием на рынке и что нас ждет в условиях галопирующих цен, исполнительный директор Forus Taxi ответил: "Мы не уверены, что в течение следующего полугода что-то изменится. На цены скорее влияет общая инфляция и, исходя из этого, ожидания таксистов с плане своих доходов". Однако законы рынка всегда превышают запросы человека.