Водители не могут нарадоваться, а клиенты - сдержать гнев: таксобизнес в Эстонии после ухода Yandex

В свою очередь, таксист Кирилл уверяет, что всегда, конечно, хочется большего, но в нынешней ситуации жаловаться практически не на что.

Yandex был вынужден уйти из Эстонии

Yandex запретили работать в Эстонии в начале апреля этого года. Такое решение приняло правительство республики. По словам премьер-министра Каи Каллас, введение дополнительных санкций было необходимо для защиты безопасности Эстонии: "Запрет деятельности Yandex дает четкий сигнал, что компаниям, сотрудничающим с российскими спецслужбами, не место в Эстонии. Мы также предложили Евросоюзу ввести санкции против Yandex".

Приложение для заказа такси Yandex ФОТО: Remo Tõnismäe

"Целью санкций является предотвращение сбора данных эстонских пользователей и использования их российскими спецслужбами. Для регистрации в приложении Yandex необходимо предоставить доступ к большому количеству персональных данных, которые обрабатываются на серверах компании в России и могут быть использованы в разведывательной деятельности против Эстонии и Европы. В сегодняшней политической ситуации это серьезная угроза безопасности Эстонии", – пояснил министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть.

Yandex Go ответил, что считает требование властей Эстонии ограничить его работу необоснованным и будет его оспаривать: "Раньше претензий к платформе не было. Сервис Yandex Go в Эстонии и многих других странах предоставляет нидерландская компания Yandex.Taxi B.V., которая строго соблюдает правила ЕС, GDPR и законодательство Эстонии".

"Российский законопроект, который упоминают власти, – продолжают представители российского бренда, – находился на обсуждении несколько лет и не имел никакого отношения к Эстонии и другим странам. Даже если его примут в России в таком виде, он будет распространяться только на российский сервис и российские поездки. Напомним, что нидерландская компания Yandex.Taxi B.V. не управляет одноименным сервисом на территории России".

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