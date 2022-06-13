Россия с начала войны заработала на экспорте энергоносителей 93 млрд евро

Эти данные были опубликованы во время, когда Украина призывает страны запада прекратить все торговые отношения с Россией, чтобы остановить возможности Москвы финансировать свою военную машину.

В исследовании CREA говорится, что Евросоюз за первые 100 дней войны получил 61% российского экспорта ископаемых энергоносителей, что соответствует 57 миллиардам евро.

Если говорить об отдельных государствах, то самым важным импортером был Китай (12,6 млрд евро), на втором месте - Германия (12,1 млрд евро), на третьем - Италия (7,8 млрд евро).

Несмотря на то, что экспорт российского ископаемых энергоносителей в мае снизился, странам и предприятиям из-за войны в Украине пришлось оказаться от этих поставок, рост цен на топливо в мире продолжил наполнять кошелек Кремля, что позволило доходам от экспорта достичь рекордно высокого уровня.