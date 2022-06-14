Фото ⟩ В Южном Курземе самовольно засыпали исток реки. Возбуждено дело

Муниципалитету поручено немедленно восстановить сток воды в реке. В понедельник, 13 июня, инспекторы VVD повторно осмотрели место нарушения и убедились, что сток реки восстановлен. Расследование фактов продолжается, VVD возбудит дело об административном правонарушении.

Любые изменения морфологии реки влияют на биологические ресурсы воды. VVD оценит потенциальное негативное воздействие таких несогласованных действий на окружающую среду и биологические ресурсы. Река Дурбе является лососевой рекой, на всем ее протяжении лов рыбы в период нереста лососевых рыб запрещен.

VVD благодарит жителей, сообщивших о нарушении и призывает откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией об обстоятельствах происшествия.

Как в разговоре с LETA допустил председатель Дунальского, Вецпилсского, Дурбского, Тадайкского районов и городского объединения Дурбе Вилнис Карклиньш, источник мог быть засыпан с целью поднять уровень воды в озере Дурбе, который был очень низким. Исток реки находится в труднодоступном месте, ближайшие дома находятся в нескольких километрах, но озеро пользуется популярностью у рыболовов, добавил он.

Согласно общедоступной информации, уровень воды в озере Дурбе упал после зарегулирования реки Дурбе в 1929-1930 и 1961-1964 годах. Средняя глубина озера составляет 1,5 метра, а максимальная - 2,3 метра.

Река Дурбе вытекает из озера , протекает через волости Дуналка, Цирава и Сака в Южно-Курземском регионе. На берегу реки расположены Дуналка и Цирава. Слияние с Теброй образует реку Сака.

Галерея: Заблокированная река Дурбе