Вт, 14.06.2022
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Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии

Через месяц после свадьбы министр Артур Том Плешс стал отцом

Артур Том Плешс ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс впервые стал отцом. Об этом сообщает журнал Privātā Dzīve.

"Энергичный, красивый и здоровый мальчик пришел в нашу семью", - рассказал Плешс. 

Сын родился почти через месяц после того, как Плешс женился на своей возлюбленной Мадаре Сталте, которая после свадьбы взяла фамилию мужа. 

Напомним, 6 мая на тихой церемонии кольцами обменялись министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс и его возлюбленная Мадара. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе Огрского края в присутствии лишь самых близких родственников и двух свидетелей. Одним из свидетелей был музыкант Ральф Эйланд.

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