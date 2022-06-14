Через месяц после свадьбы министр Артур Том Плешс стал отцом

"Энергичный, красивый и здоровый мальчик пришел в нашу семью", - рассказал Плешс.

Сын родился почти через месяц после того, как Плешс женился на своей возлюбленной Мадаре Сталте, которая после свадьбы взяла фамилию мужа.

Напомним, 6 мая на тихой церемонии кольцами обменялись министр охраны окружающей среды и регионального развития Артур Том Плешс и его возлюбленная Мадара. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе Огрского края в присутствии лишь самых близких родственников и двух свидетелей. Одним из свидетелей был музыкант Ральф Эйланд.